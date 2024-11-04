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Posted 4 ноября, 06:17

Published 4 ноября, 06:17

Modified 4 ноября, 06:19

Updated 4 ноября, 06:19

День народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробег

День народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробег

4 ноября 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
История
Сегодня, 4 ноября, Владивосток погрузился в атмосферу праздника, посвященного Дню народного единства. Утром стартовал автопробег, маршрут которого пролегает от мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной до острова Русский.

Открытие автопробега прошло с возложением цветов к вечному огню, а после его завершения участники посетят бесплатную экскурсию по парку «Патриот» и мемориальному комплексу «Ворошиловская батарея».

Главные события развернулись на центральной площади города, где в полдень начнётся «Круг единства». Здесь Ассамблея народов Приморья представит разнообразные культурные зоны, где гости могут ознакомиться с национальными традициями народов, населяющих Приморский край. На площадке будут проводиться мастер-классы, а также показательные представления казаков, интерактивные игры и этнический аквагрим.

Для участников праздника приготовлена этно-ярмарка и «Кулинарный дворик», где все смогут попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. На площади также расположится средневековый городок с кузницей, катапультой и историческими костюмами, выставка об альпинизме и пещерах, а также мультимедийная экспозиция об истории Владивостокской крепости. Праздничные мероприятия будут сопровождаться выступлениями артистов и культурными акциями, символизирующими единство и дружбу народов России.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Автопробег#История#День народного единства#Приморский край#Альпинизм#Приморье#Концерты#Мастер-классы
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