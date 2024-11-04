День народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробег

Для участников праздника приготовлена этно-ярмарка и «Кулинарный дворик», где все смогут попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. На площади также расположится средневековый городок с кузницей, катапультой и историческими костюмами, выставка об альпинизме и пещерах, а также мультимедийная экспозиция об истории Владивостокской крепости. Праздничные мероприятия будут сопровождаться выступлениями артистов и культурными акциями, символизирующими единство и дружбу народов России.