День народного единства в Приморье: хоровод дружбы, этно-фудкорт и автопробег

Posted 4 ноября, 06:17
Published 4 ноября, 06:17
Modified 4 ноября, 06:19
Updated 4 ноября, 06:19
Открытие автопробега прошло с возложением цветов к вечному огню, а после его завершения участники посетят бесплатную экскурсию по парку «Патриот» и мемориальному комплексу «Ворошиловская батарея».
Главные события развернулись на центральной площади города, где в полдень начнётся «Круг единства». Здесь Ассамблея народов Приморья представит разнообразные культурные зоны, где гости могут ознакомиться с национальными традициями народов, населяющих Приморский край. На площадке будут проводиться мастер-классы, а также показательные представления казаков, интерактивные игры и этнический аквагрим.
Для участников праздника приготовлена этно-ярмарка и «Кулинарный дворик», где все смогут попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам. На площади также расположится средневековый городок с кузницей, катапультой и историческими костюмами, выставка об альпинизме и пещерах, а также мультимедийная экспозиция об истории Владивостокской крепости. Праздничные мероприятия будут сопровождаться выступлениями артистов и культурными акциями, символизирующими единство и дружбу народов России.