Фермерские ярмарки во Владивостоке: свежие продукты до самого вечера

Основные площадки работают в центре города по адресу Верхнепортовая, 2г, возле кольца 3-й Рабочей на Жигура, 2б, а также на Басаргина, 15. Здесь покупателей ждут разнообразные товары: от хрустящих овощей до свежей выпечки и домашнего сыра.