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Posted 4 ноября, 03:04

Published 4 ноября, 03:04

Modified 4 ноября, 03:06

Updated 4 ноября, 03:06

Фермерские ярмарки во Владивостоке: свежие продукты до самого вечера

Фермерские ярмарки во Владивостоке: свежие продукты до самого вечера

4 ноября 2024, 03:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мясо
Сегодня, 4 ноября, во Владивостоке развернулись ярмарки, где жители города могут купить свежие фермерские продукты прямо от местных производителей.

Ярмарки будут работать до 20:00, так что у горожан есть возможность пополнить запасы свежих овощей, мяса, молочных продуктов и других товаров.

Основные площадки работают в центре города по адресу Верхнепортовая, 2г, возле кольца 3-й Рабочей на Жигура, 2б, а также на Басаргина, 15. Здесь покупателей ждут разнообразные товары: от хрустящих овощей до свежей выпечки и домашнего сыра.

Кроме того, проект «Доступное Приморье» ежедневно предлагает продукцию от местных производителей по низким ценам в павильонах на Русской, 68/1, Пихтовой, 8, Океанском проспекте, 140 и Жигура, 46.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Овощи#Мясо#Производители#Приморский край#Доступное Приморье
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