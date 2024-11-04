Фермерские ярмарки во Владивостоке: свежие продукты до самого вечера

Posted 4 ноября, 03:04
Published 4 ноября, 03:04
Modified 4 ноября, 03:06
Updated 4 ноября, 03:06
Ярмарки будут работать до 20:00, так что у горожан есть возможность пополнить запасы свежих овощей, мяса, молочных продуктов и других товаров.
Основные площадки работают в центре города по адресу Верхнепортовая, 2г, возле кольца 3-й Рабочей на Жигура, 2б, а также на Басаргина, 15. Здесь покупателей ждут разнообразные товары: от хрустящих овощей до свежей выпечки и домашнего сыра.
Кроме того, проект «Доступное Приморье» ежедневно предлагает продукцию от местных производителей по низким ценам в павильонах на Русской, 68/1, Пихтовой, 8, Океанском проспекте, 140 и Жигура, 46.