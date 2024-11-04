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Posted 4 ноября, 07:47

Published 4 ноября, 07:47

Modified 4 ноября, 08:18

Updated 4 ноября, 08:18

Inweasta приобретает российский бизнес компании «ППФ Страхование жизни»

Inweasta приобретает российский бизнес компании «ППФ Страхование жизни»

4 ноября 2024, 07:47
Фото: 1MI.
Компания Inweasta покупает российскую часть компании «ППФ Страхование жизни». Основатель группы компаний Inweasta Андрей Елинсон сказал, что чешская группа PPF вела поиск подходящего покупателя более полутора лет.

При этом Елинсон напомнил, что ГК Inweasta смогла предложить самые привлекательные условия и проявила себя современным и профессиональным контрагентом, способным продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, которые были заложены предыдущим акционером и менеджментом. Об этом пишет ko.ru.

По словам Андрея Елинсона, рынок страхования жизни в России уверенно растет: в 2023 году прирост составил 50%, а за первые шесть месяцев 2024 года — 42%. При оценке сделки учитывались как текущие условия отрасли, так и перспективы ее развития. Ожидается, что юридическое оформление сделки будет завершено до конца ноября 2024 года.

Стратегия развития «ППФ Страхование жизни», согласованная с Центральным банком, подразумевает сохранение численности сотрудников и рост рентабельности. В компании не ожидается серьезных изменений. Елинсон отметил, что качество страховых продуктов сохранит свой прежний высокий уровень.

«Мы рады, что менеджмент, в том числе глава совета директоров Вит Седлачек, продолжит работу — это, несомненно, большое подспорье для реализации нашей стратегии», — отметил основатель группы компаний.

Известно, что Inweasta не планирует вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни», но готовит усиление стратегического уровня управления, приглашая экспертов в совет директоров.

Как отметил будущий владелец, в компании рассматривают агентов не в качестве подрядчиков, а в качестве партнеров и части команды и будут продолжать взаимодействовать с ними исходя из этого подхода.

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