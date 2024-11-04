Inweasta приобретает российский бизнес компании «ППФ Страхование жизни»

Posted 4 ноября, 07:47
Published 4 ноября, 07:47
Modified 4 ноября, 08:18
Updated 4 ноября, 08:18
При этом Елинсон напомнил, что ГК Inweasta смогла предложить самые привлекательные условия и проявила себя современным и профессиональным контрагентом, способным продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, которые были заложены предыдущим акционером и менеджментом. Об этом пишет ko.ru.
По словам Андрея Елинсона, рынок страхования жизни в России уверенно растет: в 2023 году прирост составил 50%, а за первые шесть месяцев 2024 года — 42%. При оценке сделки учитывались как текущие условия отрасли, так и перспективы ее развития. Ожидается, что юридическое оформление сделки будет завершено до конца ноября 2024 года.
Стратегия развития «ППФ Страхование жизни», согласованная с Центральным банком, подразумевает сохранение численности сотрудников и рост рентабельности. В компании не ожидается серьезных изменений. Елинсон отметил, что качество страховых продуктов сохранит свой прежний высокий уровень.
«Мы рады, что менеджмент, в том числе глава совета директоров Вит Седлачек, продолжит работу — это, несомненно, большое подспорье для реализации нашей стратегии», — отметил основатель группы компаний.
Известно, что Inweasta не планирует вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни», но готовит усиление стратегического уровня управления, приглашая экспертов в совет директоров.
Как отметил будущий владелец, в компании рассматривают агентов не в качестве подрядчиков, а в качестве партнеров и части команды и будут продолжать взаимодействовать с ними исходя из этого подхода.