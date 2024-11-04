«Кулачная бойня» во Владивостоке заинтересовала московских силовиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести детальный доклад по делу о перестрелке вблизи развлекательного заведения во Владивостоке. По данным следствия, конфликт начался с обмена оскорблениями между посетителями бара, затем перешел в драку, после чего один из участников применил огнестрельное оружие.