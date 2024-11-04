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Posted 4 ноября, 00:28

Published 4 ноября, 00:28

Modified 4 ноября, 00:30

Updated 4 ноября, 00:30

«Кулачная бойня» во Владивостоке заинтересовала московских силовиков

«Кулачная бойня» во Владивостоке заинтересовала московских силовиков

4 ноября 2024, 00:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании драки и перестрелки возле бара во Владивостоке.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести детальный доклад по делу о перестрелке вблизи развлекательного заведения во Владивостоке. По данным следствия, конфликт начался с обмена оскорблениями между посетителями бара, затем перешел в драку, после чего один из участников применил огнестрельное оружие.

Как сообщили в Следственном комитете, информация о пострадавших уточняется. В отношении участников конфликта возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Уголовное дело#Хулиганство#Полиция#Драка#Москва#Александр Бастрыкин#Приморский край#Силовики#Пострадавшие#Происшествия
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