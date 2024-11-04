На Дальнем Востоке выявили 43 фальшивые банкноты

В Приморье за этот период обнаружили 7 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Олег Карепов, начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России, отметил, что хотя количество подделок сокращается, жителям региона стоит оставаться внимательными: фальшивки могут встретиться в небольших магазинах или на заправках.