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Posted 3 ноября, 23:45

Published 3 ноября, 23:45

Modified 3 ноября, 23:47

Updated 3 ноября, 23:47

На Дальнем Востоке выявили 43 фальшивые банкноты

На Дальнем Востоке выявили 43 фальшивые банкноты

3 ноября 2024, 23:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Банк России
За третий квартал 2024 года в банковской системе Дальнего Востока обнаружили 43 поддельные банкноты Банка России, среди которых 30 пятитысячных купюр. В Приморье количество выявленных фальшивок уменьшилось в 2,3 раза.

На Дальнем Востоке продолжают выявлять фальшивые банкноты, причем наибольшее количество подделок — купюры номиналом 5000 рублей. По данным Дальневосточного главного управления Банка России, из общего числа выявленных фальшивок 30 были пятитысячными, 9 — тысячными, 3 — двухтысячными, а также одна поддельная 50-рублевая купюра. Кроме того, в Приморском крае нашли одну поддельную стодолларовую купюру, а в Амурской области — фальшивку номиналом 50 долларов США.

В Приморье за этот период обнаружили 7 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Олег Карепов, начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России, отметил, что хотя количество подделок сокращается, жителям региона стоит оставаться внимательными: фальшивки могут встретиться в небольших магазинах или на заправках.

#Новости#Дальний Восток#Амурская область#Владивосток#Банк России#Преступность#Приморский край#Доллар#Приморье
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