На Дальнем Востоке выявили 43 фальшивые банкноты

Posted 3 ноября, 23:45
Published 3 ноября, 23:45
Modified 3 ноября, 23:47
Updated 3 ноября, 23:47
На Дальнем Востоке продолжают выявлять фальшивые банкноты, причем наибольшее количество подделок — купюры номиналом 5000 рублей. По данным Дальневосточного главного управления Банка России, из общего числа выявленных фальшивок 30 были пятитысячными, 9 — тысячными, 3 — двухтысячными, а также одна поддельная 50-рублевая купюра. Кроме того, в Приморском крае нашли одну поддельную стодолларовую купюру, а в Амурской области — фальшивку номиналом 50 долларов США.
В Приморье за этот период обнаружили 7 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее. Олег Карепов, начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России, отметил, что хотя количество подделок сокращается, жителям региона стоит оставаться внимательными: фальшивки могут встретиться в небольших магазинах или на заправках.