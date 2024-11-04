Поздравление главы Владивостока Константина Шестакова с Днем народного единств

Posted 3 ноября, 23:00
Published 3 ноября, 23:00
Modified 3 ноября, 23:00
Updated 3 ноября, 23:00
Уважаемые владивостокцы!
Дорогие друзья!
4 ноября в России отмечают один из самых значимых праздников — День народного единства.
Это праздник тех, кто неразрывно связан со своей Родиной, где бы он ни находился. Тех, кто упорным трудом делает всё для процветания свой страны. Тех, кто готов подставить свое плечу другу в трудную минуту, потому что так научили родители.
Россия всегда была, есть и будет родным домом для представителей самых разных национальностей. Именно эти люди вместе переживают невзгоды и радости, поддерживают словом и делом, решают самые трудные задачи и смело идут к амбициозным целям.
Сегодня в России проживают представители почти двухсот национальностей, и Владивосток здесь не исключение. В городе мирно существуют русские и корейцы, китайцы и грузины, ингуши и армяне. В этом и есть величие нашей страны — в единстве ее многонационального народа.
День народного единства — праздник для всех и для каждого. Всех нас объединяет крепкая дружба, нерушимые ценности и любовь к нашей Родине. И пусть так будет всегда.
По случаю праздника желаю всем и каждому крепкого здоровья, благополучия и согласия. Пусть в семьях звучит детский смех, царят любовь и радость, а невзгоды обходят стороной.
С праздником!
Глава Владивостока
Константин Шестаков