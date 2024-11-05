Авария затрудняет движение на важной улице во Владивостоке — где?

Posted 5 ноября, 03:36
Published 5 ноября, 03:36
Modified 5 ноября, 03:38
Updated 5 ноября, 03:38
Авария случилась на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Молодежная». Центр организации дорожного движения Владивостока сообщает о том, что движение на участке за местом ДТП затруднено.
Точка, где произошла авария, обозначено на схеме, которую подготовили сотрудники ЦОДД.
Фото с места ДТП появилось в сети. Столкнулись большегруз и легковушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем во Владивостоке. На месте ДТП работают медики.