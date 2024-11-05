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Posted 5 ноября, 03:36

Published 5 ноября, 03:36

Modified 5 ноября, 03:38

Updated 5 ноября, 03:38

Из-за ДТП собирается пробка на важной улице во Владивостоке

Авария затрудняет движение на важной улице во Владивостоке — где?

5 ноября 2024, 03:36
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за ДТП собирается пробка на важной улице во Владивостоке

Сюжет
Пробка
ДТП перекрыло одну из полос движения на проспекте во Владивостоке. За местом аварии собирается пробка.

Авария случилась на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Молодежная». Центр организации дорожного движения Владивостока сообщает о том, что движение на участке за местом ДТП затруднено.

Точка, где произошла авария, обозначено на схеме, которую подготовили сотрудники ЦОДД.

Фото: codd_vl

Фото с места ДТП появилось в сети. Столкнулись большегруз и легковушка.

Фото: Vladivostokincidents

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем во Владивостоке. На месте ДТП работают медики.

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