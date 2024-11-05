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Posted 5 ноября, 01:38

Published 5 ноября, 01:38

Modified 5 ноября, 01:40

Updated 5 ноября, 01:40

Сильные морозы надвигаются на Приморский край

Без пуховиков и шапок не обойтись: «лютые» морозы ударят по Приморью — когда?

5 ноября 2024, 01:38
Фото: 1MI.

Сильные морозы надвигаются на Приморский край

Сюжет
Погода
Зима решила обосноваться в Приморском крае уже в ноябре. В регионе станет невыносимо холодно в ближайшие дни.

Большая часть недели обойдется без осадков в регионе, сообщает «Примгидромет». Небольшой снег ожидается только во вторник и в ночь на среду. Также в середине недели, под влиянием малоактивного фронта, в крае значительно похолодает, — -4 — -11 °С. Следующей ночью станет еще холоднее на 2 — 5 градусов. Максимальный температурный фон составит 0 — +5 °С, а в центральный районах -1 — -6 °С.

В ночь на пятницу, 8 ноября, температура воздуха будет колебаться от -11 до -18 °С, на побережье от -2 до -9 °С. Однако днем в Приморье начнет поступать теплый воздух — 0 — +9 °С.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Но минусовых значений не избежать. В среду и четверг ночью — 0 — -3 °С, днем 0 — +3 °С. В пятницу стрелки термометров поползут вниз — -3 — -5 °С, дневная температура — +4 — +7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад стремительно «разошелся» в Приморском крае в минувшие выходные.

Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью
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