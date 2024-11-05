Без пуховиков и шапок не обойтись: «лютые» морозы ударят по Приморью — когда?

Posted 5 ноября, 01:38
Published 5 ноября, 01:38
Modified 5 ноября, 01:40
Updated 5 ноября, 01:40
Большая часть недели обойдется без осадков в регионе, сообщает «Примгидромет». Небольшой снег ожидается только во вторник и в ночь на среду. Также в середине недели, под влиянием малоактивного фронта, в крае значительно похолодает, — -4 — -11 °С. Следующей ночью станет еще холоднее на 2 — 5 градусов. Максимальный температурный фон составит 0 — +5 °С, а в центральный районах -1 — -6 °С.
В ночь на пятницу, 8 ноября, температура воздуха будет колебаться от -11 до -18 °С, на побережье от -2 до -9 °С. Однако днем в Приморье начнет поступать теплый воздух — 0 — +9 °С.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется. Но минусовых значений не избежать. В среду и четверг ночью — 0 — -3 °С, днем 0 — +3 °С. В пятницу стрелки термометров поползут вниз — -3 — -5 °С, дневная температура — +4 — +7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад стремительно «разошелся» в Приморском крае в минувшие выходные.