Без пуховиков и шапок не обойтись: «лютые» морозы ударят по Приморью — когда?

Большая часть недели обойдется без осадков в регионе, сообщает «Примгидромет». Небольшой снег ожидается только во вторник и в ночь на среду. Также в середине недели, под влиянием малоактивного фронта, в крае значительно похолодает, — -4 — -11 °С. Следующей ночью станет еще холоднее на 2 — 5 градусов. Максимальный температурный фон составит 0 — +5 °С, а в центральный районах -1 — -6 °С.