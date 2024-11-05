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Posted 5 ноября, 04:45

Published 5 ноября, 04:45

Modified 5 ноября, 04:47

Updated 5 ноября, 04:47

Тротуары и дороги приводят в порядок во Владивостоке

Благоустройство дорог и тротуаров продолжается во Владивостоке

5 ноября 2024, 04:45
Фото: vlc.ru.

Тротуары и дороги приводят в порядок во Владивостоке

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Наш Город
Комплексный ремонт дорог и тротуаров продолжается во Владивостоке — пока позволяет погода, благоустройство не останавливается. Работы ведутся в разных районах краевого центра.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в посёлке Трудовом приводится в порядок улица Береговая. В частности, вышел на финишную прямую комплексный ремонт дороги. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, с ноля создан тротуар. Впереди — нанесение разметки и установка дорожных знаков.

— На Беговой обустроили участок от пересечения с Лермонтова до Беговой, 25а. Скоро здесь также появятся наземные пешеходные переходы, — отметили в городском управлении дорог.

Ремонтные работы ведутся также на дорогах в районе Патрокла, на улице Иртышской, Аксаковской, Сафонова и других.

Активно участвуют в преображении города к лучшему и ТОСы. Например, в поселке Подножье именно в рамках гранта, который выиграл в краевом конкурсе ТОС «Подножье», обустроена дорога к дому № 34.

Фото: vlc.ru

— Покрытие придомовой дороги нуждалось в ремонте, — рассказали в «Подножье». — Неравнодушные жильцы создали ТОС для благоустройства территории. Тем более что в соседних населенных пунктах острова Русский есть примеры успешных, активных работающих объединений жильцов.

В посёлке заасфальтирован придомовой проезд, также готова парковка для автомобилей, уложен новый асфальт на дороге, что ведёт к многоквартирному дому. Важно отметить, что все работы были выполнены подрядчиком в срок и одобрены ТОСом.

Фото: vlc.ru

Напомним, в 2024 году на грантовый конкурс правительства Приморского края было подано 126 заявок, выиграли средства на реализацию своих проектов — 72. Все проекты будут воплощены в жизнь уже в этом году.

— Благодаря конкурсу и нашей работе совместно с правительством Приморья на территории города стремительно стало увеличиваться количество ТОСов. Мы консультируем, помогаем создавать инициативные группы, проводим семинары, мероприятия различного обучающего направления, — говорит начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев. — Есть методические рекомендации, которые у нас размещены на официальном сайте администрации. И когда люди приходят с инициативой о создании ТОСа, мы консультируем их и сопровождаем до того момента, пока к нам в администрацию не вернется устав для регистрации этого ТОСа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт ремонт тротуаров в столице ДФО.

За неделю отремонтируют тротуар на улице Русской во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Безопасные дороги#Приморский край#Наш Город#Тротуар
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