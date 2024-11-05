Что происходит в месте обрушения моста в Приморье — видео

Posted 5 ноября, 03:05
Published 5 ноября, 03:05
Modified 5 ноября, 03:07
Updated 5 ноября, 03:07
Один из мостов в Приморском крае перестал выдерживать постоянную нагрузку. Из-за риска разрушения опор его закрыли на ремонт.
Объезд в месте обрушения моста в Анучинском районе Приморья начали подготавливать специалисты. Сообщают, что проезд для легковушек уже открыт. Работы при этом продолжаются. В ближайшие дни планируют открыть движение большегрузов.
Краевой минтранс ранее сообщал, что мост находился в непрерывной эксплуатации 53 года — с 1971 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заезд на разрушающийся мост патрулируют сотрудники полиции.