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Posted 5 ноября, 03:05

Published 5 ноября, 03:05

Modified 5 ноября, 03:07

Updated 5 ноября, 03:07

Специалисты показали, какие работы ведут в месте обрушения моста в Приморье

Что происходит в месте обрушения моста в Приморье — видео

5 ноября 2024, 03:05
Фото: 1MI.

Специалисты показали, какие работы ведут в месте обрушения моста в Приморье

Сюжет
Ремонт
В Анучинском районе Приморья открыли движение на участке, где недавно начал рушиться мост. Проезд при этом пока есть не для всех автомобилей.

Один из мостов в Приморском крае перестал выдерживать постоянную нагрузку. Из-за риска разрушения опор его закрыли на ремонт.

Мост рушится — езжайте в объезд: движение на участке трассы перекрыли в Приморье
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Объезд в месте обрушения моста в Анучинском районе Приморья начали подготавливать специалисты. Сообщают, что проезд для легковушек уже открыт. Работы при этом продолжаются. В ближайшие дни планируют открыть движение большегрузов.

Видео: mintrans_pk.

Краевой минтранс ранее сообщал, что мост находился в непрерывной эксплуатации 53 года — с 1971 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье заезд на разрушающийся мост патрулируют сотрудники полиции.

Заезд на рушащийся мост патрулируют в Приморском крае
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