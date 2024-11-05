Добро пожаловать отсюда: власти Приморья выступают за усиление миграционной политики

На этой неделе надзорные органы провели очередные рейдовые мероприятия во Владивостоке, в ходе которых выявили семерых иностранцев, нарушивших российское законодательство. Все семеро — нелегально работавших в поселке Трудовое, будут привлечены к административной ответственности. По данным приморской полиции, четверых из них принудительно выдворят за пределы России с выплатой штрафа в размере 3 тысяч рублей. Троим также грозит штраф и возможность добровольно, под присмотром надзорных органов, покинуть нашу страну. Один из мигрантов кроме нарушения трудового режима уличен еще и в незаконной торговле алкоголем и спиртосодержащими напитками.