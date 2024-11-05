Добро пожаловать отсюда: власти Приморья выступают за усиление миграционной политики

Posted 4 ноября, 23:10
Published 4 ноября, 23:10
Modified 4 ноября, 23:10
Updated 4 ноября, 23:10
На этой неделе надзорные органы провели очередные рейдовые мероприятия во Владивостоке, в ходе которых выявили семерых иностранцев, нарушивших российское законодательство. Все семеро — нелегально работавших в поселке Трудовое, будут привлечены к административной ответственности. По данным приморской полиции, четверых из них принудительно выдворят за пределы России с выплатой штрафа в размере 3 тысяч рублей. Троим также грозит штраф и возможность добровольно, под присмотром надзорных органов, покинуть нашу страну. Один из мигрантов кроме нарушения трудового режима уличен еще и в незаконной торговле алкоголем и спиртосодержащими напитками.
Подобные рейдовые мероприятия в Приморье стали регулярными — правоохранительные органы проверяют места пребывания иностранцев на предмет соблюдения требований миграционного законодательства. Проверяются объекты строительства, бытового обслуживания, места пребывания и проживания иностранных граждан, торговые, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Только за первые шесть месяцев 2024 года приморские правоохранители провели 712 рейдов по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. Выявлено более восьми тысяч нарушений.
По итогам этой работы 280 мигрантам сократили срок временного пребывания на территории России, более двум тысячам иностранных граждан вообще запретили въезд в страну, еще более 500 граждан из стран ближнего зарубежья выдворены с территории Приморья. Такие проверки — это только часть комплексной работы по борьбе с незаконной миграцией в регионе.
Массовые «чистки» нелегальных мигрантов проходят и в транспортной сфере Приморья, в частности, город Владивосток сильно «поредел» — водителей автобусов и такси из числа иностранцев стало заметно меньше.
Жители дальневосточной столицы эти мероприятия поддерживают, и причина этому, прежде всего, безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.
«Я уже несколько лет работаю в такси — троих детей надо содержать, а здесь можно хорошо заработать. Мигрантов, работающих в службах такси по городу, было и правда очень много, и мне известно, что большая их часть не имеет нормальных водительских прав. То есть, в своей стране они права получили, которые дают возможность управлять, в лучшем случае, повозками. А в России устраиваются в такси по подложным документам. Как это работает? Пользуясь своим внешним сходством друг с другом, при оформлении в службу такси они указывают данные водительского удостоверения своего соотечественника, который получил права российского образца. Конечно, владельцу этих прав платится определенная сумма, не знаю сколько это стоит. Так что правильно, что их проверяют, выявляют нарушения и выдворяют из России», — поделился в беседе с корреспондентом житель Владивостока Дмитрий.
С начала 2025 года правительством Приморья запланирован очередной этап регулирования миграции — иностранцам запретят работать сразу в нескольких отраслях экономики региона. Соответствующий проект постановления сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Отметим, что ограничения на привлечение иностранных граждан на работу вводятся не впервые, начиная с 2020-го года в регионе пополняет перечень сфер деятельности, где запрещается работать мигрантам. Запрет устанавливается для обеспечения приоритетного права российских граждан на трудоустройство, снижения уровня неформальной занятости и социальной напряженности в обществе, а также обеспечения национальной безопасности региона.
Глава департамента по координации правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморья Валерий Исаченко рассказал, какие отрасли экономики попадут под запрет для мигрантов.
«Планируется, что со следующего года запрет коснется 41 вида экономической деятельности в отраслях народного хозяйства: их защищенность критически важна для безопасности жителей Приморья и функционирования систем управления и жизнеобеспечения», — отметил руководитель ведомства.
Он уточнил, что это сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения населения, производство лекарственных средств, энерго- и водообеспечение, пассажирские и грузовые перевозки, производство топлива, нефте- и других химических продуктов, курьерская служба, сбор и утилизация отходов и сточных вод.
С 8 августа 2024 года в России введено обязательное условие для иностранцев, получивших российское гражданство, вставать на воинский учет. Если новоиспеченные россияне не сделают это в оговоренный законом срок, то гражданства нашей страны лишатся.
В связи с этим в Приморье проводят еще и мероприятия по выявлению уклонистов. Как пояснили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, новые граждане России, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны в двухнедельный срок со дня приобретения российского гражданства явиться в военный комиссариат или в недельный срок подать в военный комиссариат заявление через портал Госуслуг для постановки на воинский учет.
«Вставать на воинский учет обязаны все иностранцы-мужчины, ставшие гражданами России, независимо от возраста. Получившие военный билет иностранцы, имеющие гражданство РФ, старше 27 лет зачисляются в запас. Женщинам, имеющим военно-учетную специальность, также следует явиться в военкомат»,— рассказали в ведомстве.
Такая новость мигрантам в Приморье совсем не понравилась. Один из них, работающий в такси Владивостока, поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» соображениями по этому поводу.
«Я уже больше десяти лет живу во Владивостоке, семью перевез, права у меня российского образца, но получать гражданство здесь не собираюсь. А то еще и служить заставят», — сказал мигрант.
Еще одной плохой новостью для трудовых мигрантов стало повышение стоимости патента в 2025 году, которое на днях утвердили приморские парламентарии. Предварительно ежемесячно по патенту трудовые мигранты будут платить 11,8 тысячи рублей, что на 2,5 тысячи больше, чем в нынешнем году.
Поводом для такого увеличения стали предложения от профильных министерств края, а также управления по вопросам миграции УМВД России по Приморью. Депутаты Законодательного Собрания края на очередном заседании утвердили увеличение показателя, использующегося при расчете стоимости патента, который иностранные граждане получают для трудоустройства с 3,2 до 3,78.
Сообщается, что в 2023 году в Приморье иностранные граждане оформили более 28 тысяч патентов на работу, что позволило пополнить краевой бюджет на 1,66 миллиарда рублей. За 8 месяцев 2024 года приобретено более 19 тысяч патентов на общую сумму более 1 миллиард рублей. В 2025 году количество оформленных патентов прогнозируется на уровне прошлых лет. Налоговые поступления ожидаются в размере не менее 1,5 миллиарда рублей.
Для Приморья вопрос миграционной политики стоит очень остро — об этом на прошедшем в Благовещенске общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» председатель парламента края Антон Волошко. Он отметил, что российское миграционное законодательство необходимо усовершенствовать.
«Мы понимаем, что миграционная сфера не приемлет радикальных решений — это ударит и по экономике, и по нашим взаимоотношениям с государствами СНГ. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где каждый имеет право на уважение независимо от принадлежности к этносу. Но процесс должен быть обоюдным», — подчеркнул Антон Волошко.
Он пояснил, что в стране растет количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. И подавляющее большинство совершают нелегальные мигранты.
По официальным данным МВД России, за первое полугодие 2024 года мигранты совершили на 6,4 процента преступлений меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако в ДФО этот показатель вырос на 37,5 процента, а в Приморском крае — на 80,6 процента (со 160 до 289).
По информации УМВД РФ по Приморскому краю о состоянии преступности в регионе за январь–июнь 2024 года, 69,9 процента зарегистрированных преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, приходятся на Владивосток. Основная масса преступлений совершена гражданами Узбекистана (75,4% или 218 из 289). Наибольшую долю в общем массиве преступлений, совершённых иностранцами, составляют факты подделки документов (49,5%) и кражи (10,4%).
«Региональные законодатели не могут оставаться в стороне от решения остро стоящего в обществе вопроса. Поэтому вместе с коллегами — депутатами регионального уровня субъектов ДФО мы приняли решение включиться в работу Комиссии Государственной Думы по вопросам миграционной политики. Направим туда наши предложения. В частности, это варианты правового регулирования в сфере формирования высококвалифицированного кадрового резерва, изменения и дополнения действующих норм, устанавливающих ответственность за правонарушения в сфере миграции», — отметил Антон Волошко.
Усиление миграционной политики для властей Приморья имеет приоритетное значение. В первую очередь, целью проводимых мероприятий по выявлению нелегальной миграции, является безопасность жителей региона и обеспечение их приоритетного права на трудоустройство. Рейдовые мероприятия в крае продолжаются, а с началом 2025 года выйдут на новый уровень.