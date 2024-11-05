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Posted 4 ноября, 23:49

Published 4 ноября, 23:49

Modified 4 ноября, 23:51

Updated 4 ноября, 23:51

Снегопад и похолодание ожидается в Приморском крае

Это были цветочки: настоящая зима вот-вот ударит по Приморью

4 ноября 2024, 23:49
Фото: 1MI.

Снегопад и похолодание ожидается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край только отошел от первого массивного удара непогоды, а небо вновь подготовило «сюрприз» для местного населения. Уже ближайшей ночью станет еще холоднее под гнетом очередного снегопада.

Исходя из данных «Маглипогоды», жителям Приморья не стоит надеяться на улучшение синоптической обстановки. Сегодня, 5 ноября, будет солнечно, но вторая половина дня окажется под воздействием холодного фронта.

Уже ближайшей ночью ожидается очередная порция снега, которая засыпит регион снегом сполна. Местное население почувствуют самую что ни на есть приморскую зимушку, которая со временем отступит, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мощный снегопад укрывал Уссурийск. Этот город один из первых ощутил дыхание зимы в Приморском крае.

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