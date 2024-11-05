Это были цветочки: настоящая зима вот-вот ударит по Приморью

Posted 4 ноября, 23:49
Published 4 ноября, 23:49
Modified 4 ноября, 23:51
Updated 4 ноября, 23:51
Исходя из данных «Маглипогоды», жителям Приморья не стоит надеяться на улучшение синоптической обстановки. Сегодня, 5 ноября, будет солнечно, но вторая половина дня окажется под воздействием холодного фронта.
Уже ближайшей ночью ожидается очередная порция снега, которая засыпит регион снегом сполна. Местное население почувствуют самую что ни на есть приморскую зимушку, которая со временем отступит, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мощный снегопад укрывал Уссурийск. Этот город один из первых ощутил дыхание зимы в Приморском крае.