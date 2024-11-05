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Posted 5 ноября, 01:42

Published 5 ноября, 01:42

Modified 5 ноября, 01:44

Updated 5 ноября, 01:44

Дороги начали покрываться льдом ночью в Приморском крае

Гололед покрыл улицы Владивостока — видео

5 ноября 2024, 01:42
Фото: 1MI.

Дороги начали покрываться льдом ночью в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жители одного из районов Владивостока заметили, что улицы ночью начали покрываться льдом. На сообщение о гололеде уже отреагировали специалисты.

Утром 5 ноября жители Владивостока заметили, что в некоторых районах ночью начали замерзать лужи. На Змеинке при этом подмерзла проезжая часть: по словам очевидцев, там имеется течь, холодным утром на улицах начинает заносить автомобили.

Местная жительница поделилась видео с места.

Видео: vlad_ork.

Сотрудники МЦУ Владивостока сообщили, что направили информацию специалистам управления по вопросам топливно-энергетического комплекса для проведения проверки и принятия мер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье выпал нег. В некоторых районах припорошило поселки и трассы.

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