Гололед покрыл улицы Владивостока — видео

Posted 5 ноября, 01:42
Published 5 ноября, 01:42
Modified 5 ноября, 01:44
Updated 5 ноября, 01:44
Утром 5 ноября жители Владивостока заметили, что в некоторых районах ночью начали замерзать лужи. На Змеинке при этом подмерзла проезжая часть: по словам очевидцев, там имеется течь, холодным утром на улицах начинает заносить автомобили.
Местная жительница поделилась видео с места.
Сотрудники МЦУ Владивостока сообщили, что направили информацию специалистам управления по вопросам топливно-энергетического комплекса для проведения проверки и принятия мер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье выпал нег. В некоторых районах припорошило поселки и трассы.