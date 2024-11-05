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Posted 5 ноября, 06:29

Published 5 ноября, 06:29

Modified 5 ноября, 06:31

Updated 5 ноября, 06:31

Во Владивостоке продолжается установка дорожных знаков

И станет город безопасней: дорожные знаки устанавливают во Владивостоке

5 ноября 2024, 06:29
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке продолжается установка дорожных знаков

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Наш Город
Ежедневно дорожные службы Владивостока работают над тем, чтобы сделать движение в городе максимально комфортным для автомобилистов и пешеходов и в то же время безопасным.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: работа специалистов дорожного предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») не прекращается ни на день, особенно пока погода позволяет, пока стоят тёплые дни без осадков. Главная цель всех усилий бригад «СГТ» — чтобы городские улицы были максимально безопасны для водителей и пешеходов.

Немаловажной частью работ являются установка и ремонт регулирующих дорожных знаков. И только за минувшую неделю в краевом центре появился 51 дорожный знак.

В частности, регулирующие дорожное движение технические средства появились на улицах Радио, Алеутской, Окатовой, Успенского, Пограничной, Станционной, Верхнепортовой, Татарской, Ильичева, Воропаева, 4-й Восточной, Спортивной, а также на проспекте 100-летия Владивостока.

Бригады «СГТ» не только устанавливают новые знаки, но и проводят ремонт и приводят в порядок уже существующие. Например, дорожные знаки нередко страдают от «творчества» доморощенных граффити или во время дорожно-транспортных происшествий. И в последние дни октября были обновлены знаки на Ладыгина, 17, Воропаева, 31 и 50 лет ВЛКСМ, 21. Всего же с начала 2024 года в столице ДФО появилось 1 132 новых знака.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где во Владивостоке появились новые светофоры.

Иди себе на зелёный: опасные участки дорог во Владивостоке оборудовали светофорами
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#Новости#Владивосток#Дорожные знаки#Приморский край#Наш Город
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