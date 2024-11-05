И станет город безопасней: дорожные знаки устанавливают во Владивостоке

Бригады «СГТ» не только устанавливают новые знаки, но и проводят ремонт и приводят в порядок уже существующие. Например, дорожные знаки нередко страдают от «творчества» доморощенных граффити или во время дорожно-транспортных происшествий. И в последние дни октября были обновлены знаки на Ладыгина, 17, Воропаева, 31 и 50 лет ВЛКСМ, 21. Всего же с начала 2024 года в столице ДФО появилось 1 132 новых знака.