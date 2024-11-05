«Какое-то дерби устроили»: подробности аварии с «перевертышем» во Владивостоке

Posted 5 ноября, 05:31
Published 5 ноября, 05:31
Modified 5 ноября, 05:33
Updated 5 ноября, 05:33
Во Владивостоке произошла массовая авария, в результате которой опрокинулся автомобиль. В пресс-службе регионального Управления МВД России сообщили подробности происшествия.
Предварительно установлено, что рулевой Toyota Premio ехал по Русской и, поворачивая налево, не пропустил Subaru XV. После чего кроссовер врезался в припаркованный Toyota Hilux Surf, а затем, перевернувшись на крышу, столкнулся Nissan Note.
В результате ДТП никто не пострадал. Стаж виновника аварии составляет 26 лет.
«По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на случившееся происшествие.
«История о том, как один „торопыга“ устроил „безудержное веселье“ троим водителям»;
«Элегантно приземлился „Субарик“»;
«Какая жесть. Жалко машины, ремонт нынче дорогое удовольствие».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария затрудняет движение на одной из улиц дальневосточной столицы. Из-за столкновения большегруза и легковушки заблокирована одна полоса на проспекте 100-летия Владивостока.