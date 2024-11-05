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Posted 5 ноября, 11:01

Published 5 ноября, 11:01

Modified 5 ноября, 11:01

Updated 5 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: женщина под поездом, гололед на улицах и полиция в ТЦ

Картина дня в Приморье: женщина под поездом, гололед на улицах и полиция в ТЦ

5 ноября 2024, 11:01
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Женщина под поездом

На станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке тепловоз сбил женщину. О случившемся сообщает транспортная прокуратура.

Женщина попала под поезд на ж/д станции во Владивостоке — подробности
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Гололед на улицах

Жители одного из районов Владивостока заметили, что улицы ночью начали покрываться льдом. На сообщение о гололеде уже отреагировали специалисты.

Гололед покрыл улицы Владивостока — видео
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Полиция в ТЦ

В Находке торговый центр «Тихоокеанский» оказался в центре внимания из-за подозрительного черного пакета. Полицейские оперативно оцепили здание и начали проверку.

Торговый центр оцепили из-за подозрительного предмета в Приморье
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