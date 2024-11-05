Картина дня в Приморье: женщина под поездом, гололед на улицах и полиция в ТЦ

Posted 5 ноября, 11:01
Published 5 ноября, 11:01
Modified 5 ноября, 11:01
Updated 5 ноября, 11:01
Женщина под поездом
На станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке тепловоз сбил женщину. О случившемся сообщает транспортная прокуратура.
Гололед на улицах
Жители одного из районов Владивостока заметили, что улицы ночью начали покрываться льдом. На сообщение о гололеде уже отреагировали специалисты.
Полиция в ТЦ
В Находке торговый центр «Тихоокеанский» оказался в центре внимания из-за подозрительного черного пакета. Полицейские оперативно оцепили здание и начали проверку.