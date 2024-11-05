Когда (не) ждать снег во Владивостоке — Борис Кубай

Ожидается ли снег во Владивостоке? — мнение главного синоптика Приморья

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Приморский край почувствовал зимнее настроение погоды. Однако Владивосток все еще «чист». Ждать ли первый снегопад в ближайшее время? — ответ в материале.