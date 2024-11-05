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Posted 5 ноября, 03:44

Published 5 ноября, 03:44

Modified 5 ноября, 03:46

Updated 5 ноября, 03:46

Ожидается ли снег во Владивостоке? — мнение главного синоптика Приморья

Когда (не) ждать снег во Владивостоке — Борис Кубай

5 ноября 2024, 03:44
Фото: vostokmedia.com.

Ожидается ли снег во Владивостоке? — мнение главного синоптика Приморья

Сюжет
Погода
Приморский край почувствовал зимнее настроение погоды. Однако Владивосток все еще «чист». Ждать ли первый снегопад в ближайшее время? — ответ в материале.

По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в дальневосточной столице первого снега, вопреки многолетней статистике, не ожидается в первой декаде ноября. Более того, на следующей неделе во Владивостоке ожидается дождь.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в городе станет по-зимнему холодно, — столбики термометров упадут до минусовых значений. Но к началу следующей недели вновь потеплеет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый гололед уже замечен во Владивостоке. Замерзшая вода является проблемой для приморских автомобилистов.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Автомобилисты#Снег#Гололед#Приморский край#Вода#Приморье
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