Когда (не) ждать снег во Владивостоке — Борис Кубай

Posted 5 ноября, 03:44
Published 5 ноября, 03:44
Modified 5 ноября, 03:46
Updated 5 ноября, 03:46
По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в дальневосточной столице первого снега, вопреки многолетней статистике, не ожидается в первой декаде ноября. Более того, на следующей неделе во Владивостоке ожидается дождь.
Стоит отметить, что в ближайшие дни в городе станет по-зимнему холодно, — столбики термометров упадут до минусовых значений. Но к началу следующей недели вновь потеплеет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый гололед уже замечен во Владивостоке. Замерзшая вода является проблемой для приморских автомобилистов.