Константин Шестаков проверил готовность городских служб к уборке снега — видео

Готовность городских служб к уборке снега проверил глава Владивостока

Сюжет Зима

Ноябрь — месяц капризный, может и неожиданным теплом побаловать, а может и снегом засыпать. Собственно, по Приморью уже прошёл — и весьма солидный — снег, сразу же проверивший на прочность дорожные службы. Во Владивостоке готовность дорожников к уборке снега проконтролировал глава города.

Константин Шестаков посетил предприятие «Содержание городских территорий». Руководитель подразделения Николай Насонов рассказал, что подгоовку к ликвидации последствий непогоды в зимний период начали ещё летом. Всё по старой, но верной мудрости про телегу и сани. Уже готово 180 единиц снегоуборочной техники, более 300 сотрудников муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Всего зимой будет задействовано 213 единиц спецтехники. Этого вполне достаточно для уборки улиц всего Владивостокского городского округа. Видео: shestakovblog . Уже подготовлено и 4,5 тонны противогололёдных материалов — в частности, песко-солевой смеси. Уже завтра трактора-щетки и другая спецтехника, а также дорожные рабочие выйдут на отработку маршрутов движения, по которым снегоуборочные авто будут работать, когда выпадет снег. — Мы в 2024 году закупили несколько единиц новой техники для уборки снега и готовимся заключить договор еще на приобретение 10 или более единиц — это комбинированные дорожные машины и фронтальные погрузчики, а также навесное оборудование — прокомментировал Константин Шестаков. Глава города отметил, что команда в «СГТ» подобралась крепкая, а повышение заработной платы на предприятии позволило увеличить штат сотрудников — это механизаторы, дорожные рабочие и водители. И все они прошли обучение и готовы к работе в зимний период. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о недавнем снегопаде, накрывшем Приморье. Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью Узнать подробнее