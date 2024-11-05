Магнитные бури в Приморье: расписание на ноябрь 2024 года

Немного более интенсивной станет обстановка в выходные — 9 и 10 ноября ожидается магнитная буря силой 3 балла. В это время метеозависимые люди могут испытывать легкое недомогание. Рекомендуется избегать стрессов и проводить больше времени на свежем воздухе.