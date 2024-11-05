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Posted 5 ноября, 00:21

Published 5 ноября, 00:21

Modified 5 ноября, 00:23

Updated 5 ноября, 00:23

Низкие температуры не отступают даже днем в Приморском крае

Минусовые температуры даже днем: осеннее тепло покинуло Приморье

5 ноября 2024, 00:21
Фото: 1MI.

Низкие температуры не отступают даже днем в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае холодные дни составили компанию морозным ночам. Более того, совсем скоро минусовые значения задержатся на термометрах.

Сегодня в регионе местами пройдет небольшой снег, столбики термометров поднимутся до 0 — +9 °С. Ближайшей ночью осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до -4 — -11 °С, на побережье до + — -3 °С. Завтра днем, 6 ноября, воздух прогреется до 0 — +5 °С, в центральных районах температурный фон останется минусовым — -1 — -4 °С.

Во Владивостоке прогнозируется солнечная погода, термометры покажут +4 — +7 °С. В ночь на среду температура воздуха понизится до 0 — -2 °С, а днем поднимутся до +3 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что почти повсеместный снегопад разгулялся в Приморском крае.

Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью
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