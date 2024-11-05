Минусовые температуры даже днем: осеннее тепло покинуло Приморье

Сегодня в регионе местами пройдет небольшой снег, столбики термометров поднимутся до 0 — +9 °С. Ближайшей ночью осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до -4 — -11 °С, на побережье до + — -3 °С. Завтра днем, 6 ноября, воздух прогреется до 0 — +5 °С, в центральных районах температурный фон останется минусовым — -1 — -4 °С.