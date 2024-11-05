Минусовые температуры даже днем: осеннее тепло покинуло Приморье

Posted 5 ноября, 00:21
Published 5 ноября, 00:21
Modified 5 ноября, 00:23
Updated 5 ноября, 00:23
Сегодня в регионе местами пройдет небольшой снег, столбики термометров поднимутся до 0 — +9 °С. Ближайшей ночью осадки прекратятся, а температура воздуха понизится до -4 — -11 °С, на побережье до + — -3 °С. Завтра днем, 6 ноября, воздух прогреется до 0 — +5 °С, в центральных районах температурный фон останется минусовым — -1 — -4 °С.
Во Владивостоке прогнозируется солнечная погода, термометры покажут +4 — +7 °С. В ночь на среду температура воздуха понизится до 0 — -2 °С, а днем поднимутся до +3 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что почти повсеместный снегопад разгулялся в Приморском крае.