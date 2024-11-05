На людях-маяках держится тыл: глава Сахалинской области наградил победителей конкурса

Posted 5 ноября, 04:14
Published 5 ноября, 04:14
Modified 5 ноября, 04:16
Updated 5 ноября, 04:16
4 ноября, в День народного единства на сцене Чехов-центра прошло торжественное подведение итогов и вручение наград победителям четвертого этапа регионального конкурса «Сахалинский маяк». Среди победителей — лидеры молодежного движения, волонтеры, спортсмены, выдающиеся врачи и учителя, крепкие семьи, социальные учреждения, предприниматели и крупные компании.
В мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Губернатор отметил, что день подведения итогов этого важного конкурса не просто так пришелся именно на всероссийский праздник.
«Мы специально приняли решение подводить итоги этого важного конкурса именно в День народного единства. Сегодня снова наступило смутное время, но не в России, а во всем мире. Наши воины прямо сейчас защищают интересы всего человечества, а вокруг российского президента объединяется весь народ, как более четырехсот лет назад — вокруг Минина и Пожарского. Люди, которые сегодня находятся в этом зале, — маяки, на которых держится тыл. Вы делаете простые дела: ухаживаете за инвалидами, воспитываете детей, лечите нас, поддерживаете бойцов. Благодаря вашему труду мы обязательно победим!» — обратился к участникам конкурса Валерий Лимаренко.
Награды лауреатам вручались в 52 номинациях. Лидеры конкурса были выбраны экспертным жюри, которое состояло из специалистов профильных министерств регионального правительства, представителей предприятий и общественных организаций. Однако решающее слово сказали жители области в ходе интерактивного голосования.
Такое народное признание было особенно приятным самим победителям, которые получили еще больший стимул для своей работы, которая делает любимый город и регион лучше. Одна из лауреатов конкурса Евгения Фирсова, директор литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» стала победителем в номинации «Человек года» в сфере культуры. Она отметила, что ее победа — это результат работы большого дружного коллектива.
«Очень приятно и неожиданно получать такие награды. Важно в эти моменты помнить, что это не только моя победа, но и моего коллектива, моих коллег и друзей, с помощью которых мы стараемся сделать наш город и область еще лучше. Один из самых крупных наших проектов — „Художники Сахалинской области“, который мы реализуем по инициативе Валерия Игоревича Лимаренко. Это стратегический проект в сфере культуры, в рамках которого мы открыли пять галерей разных форматов, в них „живут“ 23 художника. Очень многое сделано за год. В настоящее время в Южно-Сахалинске работают выставки из Русского музея, Государственного исторического музея, у нас побывали выставки из Третьяковской галереи, „Алмазный фонд“. Все это благодаря нашей большой сахалинской культурной команде. Наше достижение — Фестиваль музеев, который перерос из межмуниципального конкурса в большой общероссийский музейный форум. У нас собираются все известные музеи России — от Калининграда до Курильских островов. И в следующем году мы планируем перейти на международный уровень — пригласить страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А возможно нам удастся выйти и на страны Африки», — рассказала Евгения Фирсова.
Центр молодежных инициатив островной столицы тоже вошел в число сахалинских маяков. Директор Олег Гортованов подчеркнул, что Центр ведет обширную молодежную и волонтерскую деятельность.
«Мы взяли победу в номинации „Лучшее молодежное движение“. Деятельность у нас довольно широкая. Это и волонтерские проекты, самый яркий из которых в этом году — „Вьюжный десант“. Также мы ведем работу в сфере творчества, добровольчества, ЗОЖ. Наши события — это арт-фестиваль „Заяви о себе“, патриотические квизы, фотокроссы. Каждый год мы проводим около 500 мероприятий, в которых в общей сложности участвуют порядка 20 тысяч человек», — рассказал Олег Гортованов.
Напомним, что ежегодный областной конкурс губернатора «Сахалинский маяк» впервые прошел в 2020 году. Сегодня это одно из самых масштабных мероприятий региона, в котором участие принимают инициативные жители области, коммерческие, некоммерческие и государственные организации, объединения и сообщества.