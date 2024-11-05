На людях-маяках держится тыл: глава Сахалинской области наградил победителей конкурса

Такое народное признание было особенно приятным самим победителям, которые получили еще больший стимул для своей работы, которая делает любимый город и регион лучше. Одна из лауреатов конкурса Евгения Фирсова, директор литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» стала победителем в номинации «Человек года» в сфере культуры. Она отметила, что ее победа — это результат работы большого дружного коллектива.