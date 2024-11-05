Нашествие рыбаков попало на камеру во Владивостоке — видео

Posted 5 ноября, 02:16
Published 5 ноября, 02:16
Modified 5 ноября, 02:18
Updated 5 ноября, 02:18
Неожиданно много любителей рыбалки вышло в море в акватории Владивостока на выходных.
В окрестностях города заметили множество рыбаков на берегу и в заливах. Настоящее нашествие в Угловом заливе в пригороде Владивостока и Артема: там лодок десятки.
Видео с одного из самых популярных и, видимо, самых рыбных мест появилось в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало об опасной рыбалке жителя Приморья. Мужчина вышел в залив на лодке, и его унесло слишком далеко от берега.