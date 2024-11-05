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Posted 5 ноября, 02:16

Published 5 ноября, 02:16

Modified 5 ноября, 02:18

Updated 5 ноября, 02:18

Десятки рыбаков вышли в море в акватории Владивостока

Нашествие рыбаков попало на камеру во Владивостоке — видео

5 ноября 2024, 02:16
Фото: 1MI.

Десятки рыбаков вышли в море в акватории Владивостока

Сюжет
Море
Удивительно много рыбаков заметили в окрестностях Владивостока на выходных. Лодки заполонили весь залив.

Неожиданно много любителей рыбалки вышло в море в акватории Владивостока на выходных.

В окрестностях города заметили множество рыбаков на берегу и в заливах. Настоящее нашествие в Угловом заливе в пригороде Владивостока и Артема: там лодок десятки.

Видео с одного из самых популярных и, видимо, самых рыбных мест появилось в сети.

Видео: trepand_dv.

Ранее «Восток-Медиа» писало об опасной рыбалке жителя Приморья. Мужчина вышел в залив на лодке, и его унесло слишком далеко от берега.

Рыбалка могла закончиться трагедией: жителя Приморья уносило на лодке в открытое море
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#Общество#Видео#Владивосток#Рыбаки#Море#Приморский край#Артем#Приморье#Акватория
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