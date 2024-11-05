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Posted 5 ноября, 10:22

Published 5 ноября, 10:22

Modified 5 ноября, 10:22

Updated 5 ноября, 10:22

Небольшой снег пойдет ночью в Приморье — синоптики рассказали о погоде на завтра

Небольшой снег пойдет ночью в Приморье — синоптики рассказали о погоде на завтра

5 ноября 2024, 10:22
Сюжет
Погода
Завтра, 6 ноября, погода в Приморье будет изменчивой. Ожидается небольшой снег в некоторых районах. Днем осадков не предсказывается.

На отдельных участках дорог возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный, местами до сильного. На побережье ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 0 до -9°C, а днем будет колебаться от -3 до +5°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер будет западный и северо-западный, умеренный до сильного. Температура ночью составит 0…-2°C, а днем 0…+2°C.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северо-западный и западный, умеренный, днем до сильного. Температура ночью -3…-5°C, днем 0…+2°C.

В Находке переменная облачность и без осадков. Ветер северный и северо-западный, умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +2…+4°C.

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