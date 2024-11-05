Небольшой снег пойдет ночью в Приморье — синоптики рассказали о погоде на завтра

На отдельных участках дорог возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный, умеренный, местами до сильного. На побережье ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 0 до -9°C, а днем будет колебаться от -3 до +5°C, сообщает «Примгидромет».