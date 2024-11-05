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Posted 5 ноября, 08:12

Published 5 ноября, 08:12

Modified 5 ноября, 08:12

Updated 5 ноября, 08:12

Новый светомузыкальный фонтан открыли в Артеме

Новый светомузыкальный фонтан открыли в Артеме

5 ноября 2024, 08:12
Фото: Администрация Артемовского городского округа.
Сюжет
Благоустройство
В Артеме появился новый светомузыкальный фонтан на площади Ленина. Этот проект реализовали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по инициативе местных жителей.

Фонтан занимает площадь почти 200 квадратных метров и выполнен из гранитной плитки. Работы завершены, и теперь жители города могут наслаждаться обновленным общественным пространством. Фонтан стал победителем онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 11 тысяч артемовцев, сообщает Правительство Приморского края.

Министр ЖКХ Приморья Алексей Першин сообщил, что в 2024 году в крае благоустроят более 30 парков, скверов и площадей благодаря нацпроекту. Большинство объектов уже сданы в эксплуатацию.

Каждый год в Приморье открываются новые общественные пространства благодаря федеральным и краевым программам. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. За пять лет реализации нацпроекта в регионе создали более 600 комфортных парков и скверов, а всего благоустроили около 5 тысяч дворовых и общественных пространств.

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#Новости#Владимир Путин#Артём#Благоустройство#Светомузыкальный фонтан#Парки#Нацпроект#Площадь Ленина#Приморский край#Артем#Национальный проект#Жилье и городская среда
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