Новый светомузыкальный фонтан открыли в Артеме

Posted 5 ноября, 08:12
Published 5 ноября, 08:12
Modified 5 ноября, 08:12
Updated 5 ноября, 08:12
Фонтан занимает площадь почти 200 квадратных метров и выполнен из гранитной плитки. Работы завершены, и теперь жители города могут наслаждаться обновленным общественным пространством. Фонтан стал победителем онлайн-голосования, в котором приняли участие почти 11 тысяч артемовцев, сообщает Правительство Приморского края.
Министр ЖКХ Приморья Алексей Першин сообщил, что в 2024 году в крае благоустроят более 30 парков, скверов и площадей благодаря нацпроекту. Большинство объектов уже сданы в эксплуатацию.
Каждый год в Приморье открываются новые общественные пространства благодаря федеральным и краевым программам. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. За пять лет реализации нацпроекта в регионе создали более 600 комфортных парков и скверов, а всего благоустроили около 5 тысяч дворовых и общественных пространств.