Новый светомузыкальный фонтан открыли в Артеме

Каждый год в Приморье открываются новые общественные пространства благодаря федеральным и краевым программам. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. За пять лет реализации нацпроекта в регионе создали более 600 комфортных парков и скверов, а всего благоустроили около 5 тысяч дворовых и общественных пространств.