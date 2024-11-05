Перевертыш, скорая и жуткая пробка: массовая авария случилась во Владивостоке — видео

Posted 5 ноября, 02:22
Published 5 ноября, 02:22
Modified 5 ноября, 02:24
Updated 5 ноября, 02:24
В дальневосточной столице на Русской случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Внедорожник с покореженным боком расположился по правой стороне, а на противоположной полосе лежит опрокинутый легковой автомобиль, который повредил впередиидущую машину.
Столкновение произошло около кольца Багратиона, где водители нередко простаивают в пробках. К слову, по данным очевидцев, на месте аварии уже собирается внушительный затор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одной из улиц Владивостока замечен гололед, который осложняет движение автомобилистов.