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Posted 5 ноября, 02:22

Published 5 ноября, 02:22

Modified 5 ноября, 02:24

Updated 5 ноября, 02:24

Массовое ДТП осложняет движение во Владивостоке

Перевертыш, скорая и жуткая пробка: массовая авария случилась во Владивостоке — видео

5 ноября 2024, 02:22
Фото: 1MI.

Массовое ДТП осложняет движение во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Из-за аварии осложнено движение на одной из проблемных улиц Владивостока. Легковушка лежит опрокинутая, а два соучастника ДТП расположились рядом.

В дальневосточной столице на Русской случилось серьезное дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Внедорожник с покореженным боком расположился по правой стороне, а на противоположной полосе лежит опрокинутый легковой автомобиль, который повредил впередиидущую машину.

Столкновение произошло около кольца Багратиона, где водители нередко простаивают в пробках. К слову, по данным очевидцев, на месте аварии уже собирается внушительный затор.

Видео: vlnews25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на одной из улиц Владивостока замечен гололед, который осложняет движение автомобилистов.

Гололед покрыл улицы Владивостока — видео
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