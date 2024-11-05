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Posted 5 ноября, 01:18

Published 5 ноября, 01:18

Modified 5 ноября, 02:23

Updated 5 ноября, 02:23

Во Владивостоке открылся Международный джазовый фестиваль

Петь для вас — радость: София Ацбеха-Негга открыла джазовый фестиваль во Владивостоке

5 ноября 2024, 01:18
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке открылся Международный джазовый фестиваль

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Международный джазовый фестиваль
Большим концертом Софии Ацбеха-Негга (6+) открылся во Владивостоке XXI Международный джазовый фестиваль (6+). Это яркое музыкальное событие проходит в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке правительства и министерства культуры Приморского края.

Выступала молодая, но уже очень известная в России солистка вместе с Эстрадным оркестром Приморской краевой филармонии.

— Этот фестиваль — 11-й для нашего оркестра, мы играем со звёздами джаза, и это очень ответственно, тем более — открывать столь масштабное мероприятие, — рассказал руководитель Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии Дмитрий Бутенко. — Мы рады и счастливы, что нам доверили первый день.

Подготовка к концерту, приоткрыл секреты фестиваля Дмитрий Бутенко, начинается заранее — минимум за два месяца составляется программа, обговариваются все детали. И конечно, когда оркестр приступает к репетициям, дирижёр постоянно находится на связи с солистом. Это важно для того, чтобы потом, когда исполнитель приезжает во Владивосток, коллектив и солист смогли найти гармонию и выйти к зрителю единым целым.

— С Софией Ацбеха-Негга мы уже работали четыре года назад. Сегодня она ещё больше выросла, как солистка, её голос приобрел богатые бархатные интонации, — отметил Дмитрий Бутенко.

Фото: vostokmedia.com

В исполнении Софии и Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии в первый день фестиваля прозвучала классика джаза — композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и других мэтров.

— Когда я впервые побывала во Владивостоке на джазовом фестивале, — рассказала София Ацбеха-Негга, — выступила с Эстрадным оркестром, я увезла с собой самые положительные эмоции. И потому с радостью согласилась снова приехать, чтобы петь в этом великолепном зале, с особой аурой, таком красивом, элегантном, с хорошей акустикой. Для концерта во Владивостоке мы собрали лучшие аранжировки классического старого джаза, современные аранжировки, подобрали самые красивые композиции. В вашем городе — понимающий, тонкий зритель, петь для которого — радость.
Фото: vostokmedia.com

Всего в рамках фестиваля — а завершится он 22 ноября — состоится 10 концертов, выступят такие известные коллективы, как трио Даниила Крамера (15 ноября, 6+), трио Сергея Васильева (10 ноября, 6+), Moreira's jazz band (16 ноября, 6+) и другие. Порадуют слушателей своим творчеством и приморские исполнители — в том числе оркестр Уссурийского суворовского военного училища (21 ноября, 6+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем удивит приморцев джазовый фестиваль.

Ноябрь — время джаза: традиционный фестиваль пройдёт во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Международный джазовый фестиваль#Приморский край#Приморская краевая филармония
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