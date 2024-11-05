Петь для вас — радость: София Ацбеха-Негга открыла джазовый фестиваль во Владивостоке

Подготовка к концерту, приоткрыл секреты фестиваля Дмитрий Бутенко, начинается заранее — минимум за два месяца составляется программа, обговариваются все детали. И конечно, когда оркестр приступает к репетициям, дирижёр постоянно находится на связи с солистом. Это важно для того, чтобы потом, когда исполнитель приезжает во Владивосток, коллектив и солист смогли найти гармонию и выйти к зрителю единым целым.