Примсоцбанк — среди лидеров Народного рейтинга банков России

По данным экспертов ресурса, Примсоцбанк оперативно отвечает на вопросы пользователей и устраняет затруднения. Стратегия Банка по улучшению качества клиентского сервиса является приоритетной в его деятельности: клиенты Примсоцбанка могут воспользоваться полным спектром услуг как оффлайн, так и онлайн — с помощью сайта Банка или мобильного приложения. Задать любой интересующий вопрос клиент может по номеру круглосуточной службы поддержки банка: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (звонок бесплатный).