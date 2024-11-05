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Posted 5 ноября, 02:42

Published 5 ноября, 02:42

Modified 5 ноября, 02:44

Updated 5 ноября, 02:44

Финансовое учреждение вошло в ТОП-45 по оценкам посетителей сервиса Банки.ру

Примсоцбанк — среди лидеров Народного рейтинга банков России

5 ноября 2024, 02:42
Фото: 1MI.

Финансовое учреждение вошло в ТОП-45 по оценкам посетителей сервиса Банки.ру

В октябре 2024 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-45 Народного рейтинга банков России по уровню обслуживания и качеству услуг, сообщает аналитическая служба финансового маркетплейса Банки.ру. Список строится на основе отзывов посетителей сервиса.

По данным экспертов ресурса, Примсоцбанк оперативно отвечает на вопросы пользователей и устраняет затруднения. Стратегия Банка по улучшению качества клиентского сервиса является приоритетной в его деятельности: клиенты Примсоцбанка могут воспользоваться полным спектром услуг как оффлайн, так и онлайн — с помощью сайта Банка или мобильного приложения. Задать любой интересующий вопрос клиент может по номеру круглосуточной службы поддержки банка: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (звонок бесплатный).

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Мобильное приложение#Приморский край#Примсоцбанк#Обслуживание
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