РЭО: В 18 субъектах России теперь отслеживают опустошение мусорных контейнеров онлайн

Согласно комментарию замглавы по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, многие регоператоры уже начали применять в своей работе аналогичное мобильное приложение. Для этого регоператорам лишь понадобится обеспечить связь их мобильного приложения с ФГИС УТКО. Если у регионального оператора нет такого мобильного приложения, можно подключиться к приложению «Водитель ТКО», предоставляемому на безвозмездной основе.