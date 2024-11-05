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Posted 5 ноября, 14:41

Published 5 ноября, 14:41

Modified 5 ноября, 14:41

Updated 5 ноября, 14:41

РЭО: В 18 субъектах России теперь отслеживают опустошение мусорных контейнеров онлайн

РЭО: В 18 субъектах России теперь отслеживают опустошение мусорных контейнеров онлайн

5 ноября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney.
22 региональных оператора из 18 субъектов России начали отслеживать опустошение мусорных контейнеров в онлайн-формате. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) получила от этих регоператоров заявки и подключила их к мобильному приложению «Водитель ТКО».

Как сообщает 56orb.ru, данный сервис интегрирован с Федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и служит для того, чтобы в режиме реального времени контролировать вывоз отходов с контейнерных площадок, а точнее, следить за фактом опустошения контейнеров.

В этих целях водитель фотографирует или снимает видео процедуры опустошения баков, загружает данный файл в приложение, после чего он передается во ФГИС УТКО. По такому алгоритму осуществляется фиксация проделанной регоператором работы на маршруте. Новая инициатива поможет сократить число нарушений и улучшить функциональность системы вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), минимизировать случаи навалов на площадках.

«Мониторинг реализации реформы отрасли обращения с отходами требует внедрения дополнительных инструментов цифровизации, и данное направление деятельности РЭО с каждым годом набирает обороты. Во ФГИС УТКО уже размещаются данные, позволяющие обеспечить мониторинг движения ТКО с контейнеров за счет приема треков движения мусоровозов и данных с постов весового контроля. Прием фотографий с фактами опустошения контейнеров позволит мониторить качество предоставляемой услуги», — рассказал о плюсах нового функционала глава ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Согласно комментарию замглавы по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, многие регоператоры уже начали применять в своей работе аналогичное мобильное приложение. Для этого регоператорам лишь понадобится обеспечить связь их мобильного приложения с ФГИС УТКО. Если у регионального оператора нет такого мобильного приложения, можно подключиться к приложению «Водитель ТКО», предоставляемому на безвозмездной основе.

На данный момент ППК «РЭО» осуществляет деятельность по подключению мобильных приложений, применяемых водителями мусоровозов, к ФГИС УТКО. В системе уже находятся данные о более чем одном миллионе адресных контейнерных площадок, находящихся в субъектах России. Сведения о них доступны каждому пользователю публичной части ФГИС УТКО.

В рамках поручения зампреда российского правительства Дмитрия Патрушева ППК «РЭО» модернизировал ФГИС УТКО для того, чтобы фотографии с мобильных приложений возчиков отображались в системе, а также сделал доступным для регоператоров инструмент осуществления фотографий — мобильное приложение «Водитель ТКО».

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