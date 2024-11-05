Роковая поездка на летней резине: два человека погибли в страшном ДТП в Приморье

Posted 5 ноября, 03:09
Published 5 ноября, 03:09
Modified 5 ноября, 03:11
Updated 5 ноября, 03:11
Совсем скоро на скамье подсудимых окажется 19-летний водитель, сообщает пресс-служба прокуратуры. Молодой человек спровоцировал смертельное ДТП в Уссурийске.
Обвиняемый не справился с управлением и учинил аварию, съехав с дороги и перевернув автомобиль. В результате инцидента погибли два пассажира 2005 года рождения, также тяжкий вред здоровью получил приморец 2006 года рождения.
Стоит отметить, что одной из причин дорожного происшествия стали летние шины на автомобиле. Рулевой пренебрег зимними элементами для колес в зимний период.
«Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезная массовая авария заблокировала половину дороги в районе кольца Багратиона во Владивостоке.