Сколько стоит выгулять кобеля во Владивостоке?

Регистрация домашних питомцев и охранных животных на территории Приморского края стала обязательной с 14 июня 2024 года, сообщает краевое правительство. В Приморье животных ставят на учет бесплатно, владельцу нужно лишь оплатить чип стоимостью от 500 рублей. Эту процедуру можно выполнить на любой краевой ветеринарной станции по борьбе с ветболезнями.