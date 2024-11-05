Сколько стоит выгулять кобеля во Владивостоке?

Posted 5 ноября, 04:57
Published 5 ноября, 04:57
Modified 5 ноября, 04:59
Updated 5 ноября, 04:59
Регистрация домашних питомцев и охранных животных на территории Приморского края стала обязательной с 14 июня 2024 года, сообщает краевое правительство. В Приморье животных ставят на учет бесплатно, владельцу нужно лишь оплатить чип стоимостью от 500 рублей. Эту процедуру можно выполнить на любой краевой ветеринарной станции по борьбе с ветболезнями.
Под регистрацию попадают кошки и собаки, достигшие возраста старше 3 месяцев. Также на учет ставятся собаки, принадлежащие не только гражданам, но и предприятиям, которые держат служебных собак.
Если собака с вами уже давно, необходимо зарегистрировать ее в течение 6 месяцев с момента вступления в силу Постановления. Новых питомцев следует зарегистрировать в течение 14 дней после приобретения.
Регистрация питомцев поможет быстрее вернуть потерявшихся животных и сократить число бездомных кошек и собак: владельцев, бросивших своих питомцев, будет проще найти и привлечь к ответственности.
Чтобы зарегистрировать животное, владельцам необходимо обратиться на ветеринарную станцию. Это организации, включенные в состав государственной ветеринарной службы Приморского края. В регионе функционирует 37 таких станций. При посещении станции данные о владельце и его питомце вносятся в общую базу данных. Это услуга предоставляется бесплатно.
Установка чипа обойдется владельцу в 500 рублей, она является обязательным условием для регистрации собак. Для других животных — не обязательна.
После регистрации информация с данными направляется владельцу на электронную почту. Изменения информации о владельце вносятся без взимания платы при обращении на станцию.
Обработка персональных данных владельца осуществляется в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.
Также по новым правилам жителям Приморья грозит штраф за прогулку с собаками без намордника и поводка в общественных местах. На данный момент размер штрафа составляет около 1000 рублей. Владельцам домашних животных необходимо соблюдать правила выгула на публичных территориях, следить за своим питомцем и убирать за ним.
Снятие с учета проводится в случае кончины животного в течение 14 дней. Владельцу необходимо обратиться на ветеринарную станцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начинают регистрировать животных.