vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 04:57

Published 5 ноября, 04:57

Modified 5 ноября, 04:59

Updated 5 ноября, 04:59

Штрафы за выгул ввели на территории Приморского края

Сколько стоит выгулять кобеля во Владивостоке?

5 ноября 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.

Штрафы за выгул ввели на территории Приморского края

Сюжет
Животные
Кошек и собак начали регистрировать в Приморском крае. Она поможет хозяевам быстрее найти своих питомцев, если они потерялись. Также в крае введут новые штрафы для владельцев кошек и собак.

Регистрация домашних питомцев и охранных животных на территории Приморского края стала обязательной с 14 июня 2024 года, сообщает краевое правительство. В Приморье животных ставят на учет бесплатно, владельцу нужно лишь оплатить чип стоимостью от 500 рублей. Эту процедуру можно выполнить на любой краевой ветеринарной станции по борьбе с ветболезнями.

Под регистрацию попадают кошки и собаки, достигшие возраста старше 3 месяцев. Также на учет ставятся собаки, принадлежащие не только гражданам, но и предприятиям, которые держат служебных собак.

Если собака с вами уже давно, необходимо зарегистрировать ее в течение 6 месяцев с момента вступления в силу Постановления. Новых питомцев следует зарегистрировать в течение 14 дней после приобретения.

Регистрация питомцев поможет быстрее вернуть потерявшихся животных и сократить число бездомных кошек и собак: владельцев, бросивших своих питомцев, будет проще найти и привлечь к ответственности.

Чтобы зарегистрировать животное, владельцам необходимо обратиться на ветеринарную станцию. Это организации, включенные в состав государственной ветеринарной службы Приморского края. В регионе функционирует 37 таких станций. При посещении станции данные о владельце и его питомце вносятся в общую базу данных. Это услуга предоставляется бесплатно.

Установка чипа обойдется владельцу в 500 рублей, она является обязательным условием для регистрации собак. Для других животных — не обязательна.

После регистрации информация с данными направляется владельцу на электронную почту. Изменения информации о владельце вносятся без взимания платы при обращении на станцию.

Обработка персональных данных владельца осуществляется в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.

Также по новым правилам жителям Приморья грозит штраф за прогулку с собаками без намордника и поводка в общественных местах. На данный момент размер штрафа составляет около 1000 рублей. Владельцам домашних животных необходимо соблюдать правила выгула на публичных территориях, следить за своим питомцем и убирать за ним.

Снятие с учета проводится в случае кончины животного в течение 14 дней. Владельцу необходимо обратиться на ветеринарную станцию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье начинают регистрировать животных.

Документы для собак вводят в Приморье? Началась обязательная регистрация животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Документы для собак вводят в Приморье? Началась обязательная регистрация животныхКак найти себе хозяйку — мастер-класс от кошки из НаходкиОгромные псы пугают детей: пленников «собачьего концлагеря» выпустили во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток#Штрафы#Животные#Кошки#Собаки#Регистрация#Бездомные животные#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика