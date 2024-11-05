Страх и ненависть в Лесозаводске: продолжение в суде

Еще один любопытный факт — потерпевшим по этому делу проходит местный житель, у которого этот «герой истории» уже воровал двадцать лет назад — тогда он угнал машину. С тех пор правда мужчина отбыл наказание и успешно встал на путь исправления, а также влился в новую жизнь, обзавелся семьей и выучился на крановщика. Как говорит сторона защиты, в те дни он приехал в гости к матери и на свою беду встретил «бывшего потерпевшего», который, по нашему мнению, старых обид не забыл.