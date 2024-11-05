Страх и ненависть в Лесозаводске: продолжение в суде

Posted 5 ноября, 12:01
Published 5 ноября, 12:01
Modified 5 ноября, 12:03
Updated 5 ноября, 12:03
Еще один любопытный факт — потерпевшим по этому делу проходит местный житель, у которого этот «герой истории» уже воровал двадцать лет назад — тогда он угнал машину. С тех пор правда мужчина отбыл наказание и успешно встал на путь исправления, а также влился в новую жизнь, обзавелся семьей и выучился на крановщика. Как говорит сторона защиты, в те дни он приехал в гости к матери и на свою беду встретил «бывшего потерпевшего», который, по нашему мнению, старых обид не забыл.
Дальше версии разнятся. Обвинение считает, что мужчина влез в квартиру бывшего потерпевшего и совершил кражу. Задержанный и его защитник утверждают, что преступления не было, по крайней мере кражи, зато было избиение, которое наглядно подтверждает фотография, сделанная в тот день.
Вслед за госпитализацией «обвиняемого — пострадавшего», последовало заявление в Следственный комитет, однако, по странному совпадению, процесс рассмотрения документов затянулся на месяцы, а самого потерпевшего этапировали в изолятор, что сделало невозможным его допрос. Стоит отметить, что некие признательные показания обвиняемого были получены при отсутствии адвокатов, а вскоре после этого обвиняемого увезли в больницу с переломами ребер (на фото можно видеть его состояние в эти дни).
Кроме того, защита мужчины уже отправляла жалобы во все мыслимые и не мыслимые инстанции, с большим трудом «выцепив» из полиции «отказное» постановление по факту избиения. В общем, картина, по мнению редакции довольно мрачная. Это хорошо еще, что жена подсудимого смогла позволить себе нанять достаточно активного адвоката. А что может поделать с государственной машиной обычный человек, например молодой специалист, приехавший в такой же городок как Лесозаводск по распределению?
Завтра в дело вступает Фемида.
Отметим, что правоохранительные органы Приморского края подробно высказались касательно этой ситуации, произошедшей в приморском городе Лесозаводске. Пресс-служба МВД сообщала, что следственные органы не выявили причастность сотрудников полиции к причинению телесных повреждений обвиняемому.
«В июле 2024 года фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст. 161 УК РФ и ч.2 ст. 325 УК РФ, а также продлен срок содержания под стражей.
Отделом дознания МОМВД России «Лесозаводский» расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью обвиняемому продолжается.
Следственными органами причастность сотрудников полиции к причинению телесных повреждений не установлена», — написали сотрудники полиции.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» уже сообщало подробности этого дела. Журналисты сообщили, что, по мнению защиты, в данном случае имел место феномен «снежного шара», когда сотрудники полиции немного переборщили с применением насилия (четыре сломанных ребра тому доказательство) и теперь дело решается единственно возможным путем для избегания репутационных и кадровых потерь.
Тем не менее, эта ситуация намного страшнее чем кажется — человек находится под стражей уже десять месяцев. Больше полугода за решеткой, поломанные ребра, оставленное в застенках здоровье, это цена, которую он уже заплатил за кражу четырёх тысяч рублей, в которой его обвиняют. И сколько еще времени он проведет в заключении и сколько здоровья положит на алтарь правоохранительной системы — одному Богу известно.
При взгляде на это дело возникает только один вопрос — как регион намеревается привлекать молодых специалистов в муниципалитеты и поднимать местные производственные мощности, если в любой момент молодой специалист может оказаться в городской больнице с переломанными ребрами в городской больнице из-за того, что у кого-то из местных пропали из куртки четыре тысячи рублей.