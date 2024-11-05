Строитель угрожал журналисту во Владивостоке

Posted 5 ноября, 01:15
Published 5 ноября, 01:15
Modified 5 ноября, 01:17
Updated 5 ноября, 01:17
В дальневосточной столице на Фадеева мужчина, занимающийся демонтажем здания, бросил в человека саморез, сообщает пресс-служба прокуратуры. Рабочего возмутила видеосъемка корреспондента, в результате чего он кинул стройматериал, угрожая насилием представителю СМИ.
Строителя обвиняют в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина напал на супруга своей экс-возлюбленной в новогодние праздники в Приморском крае.