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Posted 5 ноября, 01:15

Published 5 ноября, 01:15

Modified 5 ноября, 01:17

Updated 5 ноября, 01:17

Рабочий со стройки угрожал корреспонденту в Приморье

Строитель угрожал журналисту во Владивостоке

5 ноября 2024, 01:15
Фото: 1MI.

Рабочий со стройки угрожал корреспонденту в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке видеосъемка могла стать роковым обстоятельством для представителя СМИ. Ведь его деятельность оказалась не по душе сотруднику строительной компании.

В дальневосточной столице на Фадеева мужчина, занимающийся демонтажем здания, бросил в человека саморез, сообщает пресс-служба прокуратуры. Рабочего возмутила видеосъемка корреспондента, в результате чего он кинул стройматериал, угрожая насилием представителю СМИ.

Строителя обвиняют в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина напал на супруга своей экс-возлюбленной в новогодние праздники в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Насилие#Прокуратура#Хулиганство#СМИ#Демонтаж#Приморский край#Происшествия
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