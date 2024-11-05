Центр беспилотных систем на Дальнем Востоке — Приморье налаживает производство БПЛА

Posted 5 ноября, 06:18
Published 5 ноября, 06:18
Modified 5 ноября, 06:20
Updated 5 ноября, 06:20
В Приморье наиболее востребованной и актуальной является беспилотная авиация, которая благодаря объявленному правительством России отдельному нацпроекту получила мощный стимул к развитию. Регион одним из первых включился в реализацию этого проекта.
«Мы приняли региональную программу, паспорт проекта развития беспилотной авиации. В крае есть предприятия-производители дронов, хорошо развита научная деятельность в данной сфере. Внедрение беспилотных авиационных систем повышает производительность труда в различных секторах экономики, позволяет быть в тренде», — заявил заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Алексей Пикалов.
По его словам, сегодня беспилотники применяются при мониторинге лесного, дорожного фонда края, лесных пожаров, оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций, поиске и спасении людей.
Одними из наиболее популярных моделей являются мобильный и складной «ДОК-2» и мультироторный «тяжелый» дрон «ГЕКС», оснащенный модулем с искусственным интеллектом, который позволяет распознавать объект и следить за ним. При этом каждый из них можно «допрошить» под нужные цели. Так, в модель «ДОК-2» специалисты регионального минлеса внесли изменения, и вместо камеры 4К на него установили камеру с тепловизионной системой, что позволяет лучше решать ведомственные задачи. Такие дроны также используются в охранных агентствах.
Есть и более сложные изделия — агрономические дроны, которые активно внедряются в сельское хозяйство. Благодаря поддержке министерства промышленности и торговли края такие машины будут собирать в Приморье. Агрономический дрон определяет места на поле для точечного внесения удобрений, помогает бороться с сорняками и насекомыми-вредителями.
«Уже заключены соглашения с заводом-производителем, в крае будет налажена крупная узловая сборка агропромышленного дрона, предоставлен сертифицированный сервис по обслуживанию, настройке и обучению эксплуатации агродрона», — добавили производители.
Правительство Приморского края оказывает поддержку предприятиям-производителям беспилотных авиационных систем: субсидирует до 5половины затрат на выпуск пилотной партии БАС, а также компенсирует затраты, связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, процентные ставки по инвестиционным кредитам.
Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Приморского края, в Приморье разработан проект программы развития беспилотной авиации на 2024–2025 годы. Цель программы — создать благоприятные условия для увеличения спроса на отечественные беспилотные авиационные системы и услуги с их применением.
«В настоящий момент проект программы развития беспилотной авиации в Приморском крае на 2024–2025 годы проходит согласование. Она включает создание в регионе научно-производственного центра, подготовку отраслевых специалистов, ежегодный прирост объемов производства БАС — не менее 300 единиц», — подчеркнули в ведомстве.
Развитие беспилотников в России достигло уже определенных результатов. Так, прошлым летом роботы-тракторы обработали почти два с половиной миллиона гектаров полей по всей стране. Беспилотные трамваи в Санкт-Петербурге за два года перевезли 40 миллионов пассажиров. А беспилотные грузовики доставили 330 тысяч кубометров коммерческих грузов. Эксперты говорят, что это только начало.
«У нас „Ласточка“ уже пошла по МЦК, беспилотная первая уже прошла, у нас по трассе М-11 уже ходят беспилотные грузовики Москва — Спб. У нас в прошлом году запустили паром „Генерал Черняховский“, который тоже беспилотный, курсирует между Устюгом и Балтийском», — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
В нашей стране работает три вида производителей — одни выпускают транспортные средства, другие производят бортовое оборудование, а третьи — элементы умной инфраструктуры дорог. В числе тех, кто уже выпустил на рынок реальную работающую модель — «КамАЗ» и «Сбер Автотех», разрабатывающие грузовики, и «Яндекс» с его роботом-такси. В сентябре на всём протяжении трассы М11 «Нева» запустили движение беспилотных грузовиков. Готовность дорог — пока основное препятствие для более широкого внедрения беспилотников.
«Должна быть создана инфраструктура, с тем, чтобы грузовик двигаясь по трассе мог общаться с дорогой обо всех изменениях, которые там происходят, чтобы он мог в этом плане сопоставлять данные это касается, конечно, навигации на море и так далее», — подчеркнул Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Торгово-промышленная палата ведет масштабную работу, предлагая бизнесу, работающему в этой сфере, проекты по развитию транспортной инфраструктуры.
«Прежде всего, нормативно-правовая база, то что беспокоит бизнес, беспокоит нас, ну допустим вот столкнулся грузовик не дай Бог с каким-то автомобилем и какая-то авария произошла, кто за что отвечает, какова ответственность, каким образом это должно регулироваться, какие страховки и прочее, кто куда может обратиться, где в каких органах это разбирается, в арбитражных судах, государственных, негосударственных и так далее», — рассказал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Министерство транспорта подсчитало, что беспилотные системы позволяют ускорить процессы и снизить их себестоимость. Так, доставка грузов по М-11 станет на четверть быстрее, а себестоимость перевозки — на 15 процентов дешевле. Планируется, что в дальнейшем такие грузовики будут курсировать по ЦКАД, а также из столицы в Казань и по южной трассе. А всего к 2030 году власти планируют включить в беспилотные коридоры 19,5 тысячи километров федеральных трасс. Затем такие доставки должны стать международными, и связать разные страны материка. Параллельно, будет развиваться и другой транспорт. По мнению экспертов, самое востребованное — это локомотивы и спецтехника для опасных производств. Её уже разрабатывают. Всё это поможет решить проблему дефицита кадров, снизить издержки и избавить человека от рутинного труда.