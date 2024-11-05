Центр беспилотных систем на Дальнем Востоке — Приморье налаживает производство БПЛА

Министерство транспорта подсчитало, что беспилотные системы позволяют ускорить процессы и снизить их себестоимость. Так, доставка грузов по М-11 станет на четверть быстрее, а себестоимость перевозки — на 15 процентов дешевле. Планируется, что в дальнейшем такие грузовики будут курсировать по ЦКАД, а также из столицы в Казань и по южной трассе. А всего к 2030 году власти планируют включить в беспилотные коридоры 19,5 тысячи километров федеральных трасс. Затем такие доставки должны стать международными, и связать разные страны материка. Параллельно, будет развиваться и другой транспорт. По мнению экспертов, самое востребованное — это локомотивы и спецтехника для опасных производств. Её уже разрабатывают. Всё это поможет решить проблему дефицита кадров, снизить издержки и избавить человека от рутинного труда.