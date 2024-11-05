В РЭО поделились планами на запуск комплекса по переработке ТКО в Мордовии

Posted 5 ноября, 17:28
Published 5 ноября, 17:28
Modified 5 ноября, 17:29
Updated 5 ноября, 17:29
Помимо этого, речь зашла о перспективах других проектов по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Об этом сообщает 56orb.
Как проинформировал Денис Буцаев, работы по возведению комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн стартовали в Лямбирском районе Мордовии в августе 2023 года. До конца текущего месяца ожидается завершение поставок на объект всего требующегося оборудования, сама стройка находится на завершающем этапе. По словам главы РЭО, кроме процесса строительства данного объекта на встрече с главой Республики Мордовии рассматривались вопросы финансирования других инфраструктурных проектов. Предполагается, что эти проекты гарантируют региону соответствие стандартам национального проекта «Экология» и вклад в создание экономики замкнутого цикла в стране.
На встрече рассматривался также вопрос финансового обеспечения объектов утилизации и захоронения ТКО в Лямбирском районе и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Краснослободском районе.
«В Мордовии мы системно ведем работу по обращению с твердыми коммунальными отходами: за счет раздельного сбора мусора снижаем объемы ТКО, которые идут на полигоны, полностью обновили контейнерный парк, рекультивируем свалки», — поделился глава Мордовии Артем Здунов.
Он также указал, что в школах идет активная работа с учащимися: для них проводят уроки экологического просвещения. Мордовия была в числе первых республик, начавших внедрение новой системы обращения с отходами, и сейчас в регионе формируется крупный инновационный мусоросортировочный комплекс и другие объекты утилизации и захоронения ТКО.
Мощность линии компостирования на полигоне, объемы которого составят 120 тысяч тонн в год, оценена в 63 тысячи тонн ежегодно. Стоимость всего проекта может составить 2,39 миллиарда рублей.
Мусоросортировочный комплекс сможет обеспечить обработку 30 тысяч тонн ТКО в год. Стоимость объекта составляет около 750 миллионов рублей.
Проектно-сметная документация подготовлена по обоим проектам. Финансирование по ним возможно осуществить за счет средств облигационного займа РЭО.