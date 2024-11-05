В РЭО поделились планами на запуск комплекса по переработке ТКО в Мордовии

Как проинформировал Денис Буцаев, работы по возведению комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн стартовали в Лямбирском районе Мордовии в августе 2023 года. До конца текущего месяца ожидается завершение поставок на объект всего требующегося оборудования, сама стройка находится на завершающем этапе. По словам главы РЭО, кроме процесса строительства данного объекта на встрече с главой Республики Мордовии рассматривались вопросы финансирования других инфраструктурных проектов. Предполагается, что эти проекты гарантируют региону соответствие стандартам национального проекта «Экология» и вклад в создание экономики замкнутого цикла в стране.