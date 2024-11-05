Выяснилось, из-за чего дым затянул один из жилых районов Владивостока

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что приблизительно в 10:10 за гаражным кооперативом в районе подножья сопки Шошина на улице Красного Знамени произошло возгорание мусора. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар. Пламя охватило площадь около 10 квадратных метров.