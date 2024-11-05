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Posted 5 ноября, 01:09

Published 5 ноября, 01:09

Modified 5 ноября, 01:15

Updated 5 ноября, 01:15

Выяснилось, из-за чего дым затянул один из жилых районов Владивостока

Выяснилось, из-за чего дым затянул один из жилых районов Владивостока

5 ноября 2024, 01:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пожар
Утром во вторник жители Владивостока заметили задымление в одном из районов города. Специалисты сообщили, что там произошло.

Жители Владивостока утром во вторник заметили, что со стороны площади Баляева поднимается черный дым. Позже выяснилось, что там произошло.

Черный дым над домами: задымление заметили во Владивостоке — видео
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В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что приблизительно в 10:10 за гаражным кооперативом в районе подножья сопки Шошина на улице Красного Знамени произошло возгорание мусора. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар. Пламя охватило площадь около 10 квадратных метров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в магазине во Владивостоке.

Пока город спал: мощный пожар случился в магазине во Владивостоке — фото
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