Выяснилось, из-за чего дым затянул один из жилых районов Владивостока

Posted 5 ноября, 01:09
Published 5 ноября, 01:09
Modified 5 ноября, 01:15
Updated 5 ноября, 01:15
Жители Владивостока утром во вторник заметили, что со стороны площади Баляева поднимается черный дым. Позже выяснилось, что там произошло.
В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что приблизительно в 10:10 за гаражным кооперативом в районе подножья сопки Шошина на улице Красного Знамени произошло возгорание мусора. Сотрудники МЧС России прибыли на место и оперативно ликвидировали пожар. Пламя охватило площадь около 10 квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в магазине во Владивостоке.