Взяточника, которого уже судили, взяли под стражу в Приморском крае

Posted 5 ноября, 05:32
Published 5 ноября, 05:32
Modified 5 ноября, 05:34
Updated 5 ноября, 05:34
Коррупционера, которого уже судили в Приморье, взяли под стражу по новому делу о взятке.
До этого обвиняемый был осужден за получение взятки, но тюремного заключения избежал. На этот раз ему инкриминируют дачу взятки.
По версии следствия в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года в Находке он передал через посредника 130 тысяч рублей сотруднику образовательной организации. Мужчина хотел получить документы, необходимые для работы вахтенным матросом.
С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу на 1 месяц 28 суток.
Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий), а также привлечение к ответственности других участников коррупционной схемы, поставлены на контроль прокуратуры Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о бывшем полицейском из Приморья, который погряз в коррупции.