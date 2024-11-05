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Posted 5 ноября, 05:32

Published 5 ноября, 05:32

Modified 5 ноября, 05:34

Updated 5 ноября, 05:34

Взяточника, которого уже судили, взяли под стражу в Приморском крае

Взяточника, которого уже судили, взяли под стражу в Приморском крае

5 ноября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
Мужчину, которого до этого уже судили за получение взятки, взяли под стражу в Приморском крае. Он пытался подкупить должностное лицо, чтобы смочь начать работать матросом.

Коррупционера, которого уже судили в Приморье, взяли под стражу по новому делу о взятке.

До этого обвиняемый был осужден за получение взятки, но тюремного заключения избежал. На этот раз ему инкриминируют дачу взятки.

По версии следствия в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года в Находке он передал через посредника 130 тысяч рублей сотруднику образовательной организации. Мужчина хотел получить документы, необходимые для работы вахтенным матросом.

С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу на 1 месяц 28 суток.

Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий), а также привлечение к ответственности других участников коррупционной схемы, поставлены на контроль прокуратуры Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о бывшем полицейском из Приморья, который погряз в коррупции.

Получил условку и взялся за старое: в Приморье бывший полицейский погряз в коррупции
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#Новости#Общество#Находка#Уголовное дело#Следствие#Взятка#Дача взятки#Коррупция#Приморский край#Происшествия
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