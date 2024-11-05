Женщина попала под поезд на ж/д станции во Владивостоке — подробности

Posted 4 ноября, 23:56
Published 4 ноября, 23:56
Modified 4 ноября, 23:57
Updated 4 ноября, 23:57
Органы транспортной прокуратуры Приморского края расследуют случай, связанную с получением женщиной травм на железнодорожном путях.
Сообщают, что в понедельник утром около 7:00 в районе железнодорожной станции Первая речка во Владивостоке произошло ЧП с участием тепловоза и женщины-пешехода.
Под колесами тепловоза пострадала 50-летняя женщина. Ей оказывают медицинскую помощь, причины инцидента выясняются.
Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения норм безопасности на железной дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине из Приморья, который выжил под колесами поезда.