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Posted 4 ноября, 23:56

Published 4 ноября, 23:56

Modified 4 ноября, 23:57

Updated 4 ноября, 23:57

Женщину сбил поезд в Приморском крае

Женщина попала под поезд на ж/д станции во Владивостоке — подробности

4 ноября 2024, 23:56
Фото: Изображение Midjourney.

Женщину сбил поезд в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
На станции Первая речка Дальневосточной железной дороги во Владивостоке тепловоз сбил женщину. О случившемся сообщает транспортная прокуратура.

Органы транспортной прокуратуры Приморского края расследуют случай, связанную с получением женщиной травм на железнодорожном путях.

Сообщают, что в понедельник утром около 7:00 в районе железнодорожной станции Первая речка во Владивостоке произошло ЧП с участием тепловоза и женщины-пешехода.

Под колесами тепловоза пострадала 50-летняя женщина. Ей оказывают медицинскую помощь, причины инцидента выясняются.

Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения норм безопасности на железной дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине из Приморья, который выжил под колесами поезда.

Мужчина чудом выжил под колесами поезда во Владивостоке
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