Жизнь «на отшибе» с тиграми: чем привлекает и отталкивает Дальнегорск?

Posted 5 ноября, 08:50
Published 5 ноября, 08:50
Modified 5 ноября, 08:53
Updated 5 ноября, 08:53
Но не все осознают, что есть особый шарм жизни среди гор.
В Приморье, в восточных отрогах горной системы Сихотэ-Алинь, раскинулся Дальнегорск. Этот город компактно расположен в узкой долине реки Рудная и с двух сторон окружён сопками, покрытыми лесом. По его названию сразу становится понятно, что он далеко, и он — где-то между гор.
Осенью этот городишко особенно прекрасен.
Поездка из Владивостока до Дальнегорска занимает около 7 часов. Можно, конечно, добраться и быстрее, но нельзя не остановиться в знаменитой кафешке «Скарлетт», проезжая Анучино, «зарулить» к тигру-роднику, который там же где-то поблизости.
Ну и конечно же обязательно на подъезде в Дальнегорск нужно задержаться у начала перевала — виды там всегда шикарные.
Если же говорить о городе в цифрах и фактах, то Дальнегорск удалён от Владивостока на 535 километров и является не только самым восточным, но еще и самым высокогорным городом Приморского края: он расположен от 180 до 804 метров над уровнем моря.
Многие дальнегорцы так сильно любят свою малую Родину, поэтому не стремятся уезжать жить во Владивосток. А некоторые, кому повезло уехать учиться в краевой центр, после диплома снова возвращаются домой.
Чтобы поближе познакомиться с городом, а также всем тем, что в нем есть, всегда нужен хороший проводник. Поэтому кататься по узким улочкам, которые раскидываются во все стороны от проспекта 50 лет октября — основной транспортной артерии города, нужно с хорошим проводником. Только местные могут показать путь к Нежданкинскому водохранилищу, роднику, что выше улицы Пушкинской, или к Николаевскому руднику.
Ну, а если таковых нет, а в Дальнегорск все же пришлось «заглянуть», хоть это слово и не очень уместно, то можно пройтись по основным достопримечательностям и поудивляться въездам в рудники, которые в нескольких метрах от жилых домов.
Воздух в межгорье очень свежий и вкусный — и это не просто красивые эпитеты, а, действительно, именно те слова, которые отлично подходят для описания «аромата» воздуха. После посещения Дальнегорска, очень сложно привыкнуть к загазованному и пыльному Владивостоку.
Говорят, что раньше, когда Дальнегорский ГОК и Дальполиметалл работали в полную силу, экологическая обстановка в городе была плачевной — некоторые вершины были полностью «лысыми», а жители часто болели. Сейчас же, когда заводы сбавили мощности, сопки обросли деревьями, да и местные перестали жаловаться на здоровье.
Кстати, что касается деревьев и растительности, то осень в Дальнегорске поистине золотая. Сопки вокруг, как из стихов Пушкина — одетые в багрец и в золото.
Лучше всего осенние прелести города и вокруг него видны с сопки Телевизионной, высота которой более тысячи метров, а она сама находится на 804,5 метра над уровнем моря. Не так давно туда проложили семикилометровую грунтовую дорогу и облагородили смотровую площадку. Однако местные не советуют туда добираться пешком — можно встретить тигра. Они частые гости в Дальнегорском городском округе. В сам город не забираются, конечно, но наткнуться на полосатого где-то в горах или по пути к пещере — проще простого.
Дальнегорск делится на три отдельных микрорайона, среди которых самым верхним по течению реки является «Горелое». Этот микрорайон служит «воротами» в город для тех, кто приезжает со стороны Владивостока. В Горелом преобладает частный сектор, где расположены одноэтажные дома с приусадебными участками. Он отличается спокойной атмосферой, что создает ощущение деревенского уюта. Однако с распространением автомобилей это расстояние в 5-10 минут уже не вызывает особых проблем. Несмотря на это, местные жители все еще воспринимают Горелое как отдаленный район, почти деревню.
Еще есть Центр и «Горбуша». Последний не выглядит «деревенским» — здесь также присутствует плотная городская застройка, как в центре города. Однако квартиры здесь стоят дешевле, и место не считается особенно престижным. Основная причина этого — соседство с промышленными зонами. В целом, жить здесь вполне комфортно: есть кафе, поликлиника, школа и детский сад. Да, до некоторых мест может быть чуть далеко, как, например, до Горелого.
Зато до моря добраться можно за 30-35 минут, в отличие от 40-50 минут из центра или «Горелого». А до пляжа на водохранилище вообще рукой подать.
Пляж, кстати, находится в посёлке городского типа Рудная Пристань, до которого ехать всего 34 километра. Здесь расположен не только морской берег с суровым «северным» морем, но еще и знаменитый маяк, а также кекуры «Два брата» — они раньше были знакомы каждому жителю России, так как размещались на купюре 1000 рублей, образца 1995 года.
Летом в бухту Рудную съезжаются «местные северяне», чтобы, несмотря на свою удалённость от «туристических жемчужин» Приморья, насладиться теплом и Японским морем.
Дальше Дальнегорска крупных населенных пунктов нет, поэтому, без зазрения совести можно говорить, что это «последний» город перед бескрайней тайгой и Тернеем — поселком, который ассоциируется с тиграми, медведями и глушью. Но, несмотря на свою такую «отдалённость от цивилизации» местные очень любят город, а некоторые гости влюбляются навсегда.