Жизнь «на отшибе» с тиграми: чем привлекает и отталкивает Дальнегорск?

Лучше всего осенние прелести города и вокруг него видны с сопки Телевизионной, высота которой более тысячи метров, а она сама находится на 804,5 метра над уровнем моря. Не так давно туда проложили семикилометровую грунтовую дорогу и облагородили смотровую площадку. Однако местные не советуют туда добираться пешком — можно встретить тигра. Они частые гости в Дальнегорском городском округе. В сам город не забираются, конечно, но наткнуться на полосатого где-то в горах или по пути к пещере — проще простого.