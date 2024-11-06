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Posted 6 ноября, 07:44

Published 6 ноября, 07:44

Modified 6 ноября, 07:46

Updated 6 ноября, 07:46

Морозы и осадки нагрянули во многие районы Приморского края

-15°С и снегопад: резкое похолодание уже пришло в Приморье — фото, видео

6 ноября 2024, 07:44
Фото: 1MI.

Морозы и осадки нагрянули во многие районы Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморье заметно похолодало, в некоторых районах края температура упала до -15°С.
«В Новопокровку пришла настоящая зима», — пишут жители Приморья в сети.

В местных телеграм-каналах уже появились фото заснеженных улиц.

Фото: pogoda_25_region

«В Анучино сегодня так же», — рассказывают местные жители.

Снег идет и в Арсеньеве.

Видео: pogoda_25_region.

В пгт Восток на севере Приморья уже настоящая зима: засыпало все дворы.

Видео: pogoda_25_region.

«Температурный рекорд» установлен в поселке Агзу. Утром 6 ноября там было -15°С. Зима уже успела прийти в поселок.

Фото: pogoda_25_region

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном похолодании в Приморском крае.

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