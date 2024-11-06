-15°С и снегопад: резкое похолодание уже пришло в Приморье — фото, видео

В местных телеграм-каналах уже появились фото заснеженных улиц.

Снег идет и в Арсеньеве.

«В Анучино сегодня так же», — рассказывают местные жители.

В пгт Восток на севере Приморья уже настоящая зима: засыпало все дворы.

«Температурный рекорд» установлен в поселке Агзу. Утром 6 ноября там было -15°С. Зима уже успела прийти в поселок.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном похолодании в Приморском крае.

Из ноябрьской «весны» в зимнюю стужу: снегопад и холод вот-вот ударят по Приморью

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