-15°С и снегопад: резкое похолодание уже пришло в Приморье — фото, видео

Posted 6 ноября, 07:44
Published 6 ноября, 07:44
Modified 6 ноября, 07:46
Updated 6 ноября, 07:46
«В Новопокровку пришла настоящая зима», — пишут жители Приморья в сети.
В местных телеграм-каналах уже появились фото заснеженных улиц.
«В Анучино сегодня так же», — рассказывают местные жители.
Снег идет и в Арсеньеве.
В пгт Восток на севере Приморья уже настоящая зима: засыпало все дворы.
«Температурный рекорд» установлен в поселке Агзу. Утром 6 ноября там было -15°С. Зима уже успела прийти в поселок.