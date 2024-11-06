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Posted 6 ноября, 09:57

Published 6 ноября, 09:57

Modified 6 ноября, 09:59

Updated 6 ноября, 09:59

Выяснилось, какой будет погода в Приморском крае 7 ноября

До -18°С и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

6 ноября 2024, 09:57
Фото: 1MI.

Выяснилось, какой будет погода в Приморском крае 7 ноября

Сюжет
Погода
В Приморье 7 ноября похолодает: в некоторых районах температура понизится до -18°С.

Седьмого ноября погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, иногда до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -18°С, днём от -9 до +5°C.

Вл Владивостоке в четверг будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -6°C, днем от 0 до +2°C.

В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -8 до -10°C, днем от 0 до +2°C.

В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменчивый, северный и северо-западный умеренный, ночью иногда до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5°C, днём от +2 до +4°C.

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