До -18°С и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 6 ноября, 09:57
Published 6 ноября, 09:57
Modified 6 ноября, 09:59
Updated 6 ноября, 09:59
Седьмого ноября погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, иногда до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -18°С, днём от -9 до +5°C.
Вл Владивостоке в четверг будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -6°C, днем от 0 до +2°C.
В Уссурийске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -8 до -10°C, днем от 0 до +2°C.
В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменчивый, северный и северо-западный умеренный, ночью иногда до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5°C, днём от +2 до +4°C.