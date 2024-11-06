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Posted 6 ноября, 08:45

Published 6 ноября, 08:45

Modified 6 ноября, 08:47

Updated 6 ноября, 08:47

Пожарные спасли пострадавшего при ДТП в Приморье

Машина могла загореться, водителя зажало: серьезное ДТП случилось в Приморье

6 ноября 2024, 08:45
Фото: primgochs.

Пожарные спасли пострадавшего при ДТП в Приморье

Сюжет
Пожарные
Водителя зажало в машине после жёсткой аварии. Пожарные вытащили пострадавшего из автомобиля после ДТП в селе Золотая Долина в Приморском крае.

Пожарные помогли пострадавшему выбраться из автомобиля после ДТП в селе Золотая Долина, сообщает министерство ГОЧС Приморского края.

Фото: primgochs

Сотрудникам краевой пожарной службы сообщили о происшествии на трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Пожарные успешно освободили человека из поврежденного транспортного средства. Пострадавшего незамедлительно передали бригаде скорой помощи.

Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем в Уссурийске.

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