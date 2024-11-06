Машина могла загореться, водителя зажало: серьезное ДТП случилось в Приморье

Пожарные спасли пострадавшего при ДТП в Приморье

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Водителя зажало в машине после жёсткой аварии. Пожарные вытащили пострадавшего из автомобиля после ДТП в селе Золотая Долина в Приморском крае.