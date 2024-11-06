Машина могла загореться, водителя зажало: серьезное ДТП случилось в Приморье

Posted 6 ноября, 08:45
Published 6 ноября, 08:45
Modified 6 ноября, 08:47
Updated 6 ноября, 08:47
Пожарные помогли пострадавшему выбраться из автомобиля после ДТП в селе Золотая Долина, сообщает министерство ГОЧС Приморского края.
Сотрудникам краевой пожарной службы сообщили о происшествии на трассе Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Пожарные успешно освободили человека из поврежденного транспортного средства. Пострадавшего незамедлительно передали бригаде скорой помощи.