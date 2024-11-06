Надежда Ангарская рассказала журналистам о секретах похудения

Надежда Ангарская поделилась своим опытом использования различных способов снижения веса. Актриса призналась, что ранее ее вес достигал 136 килограммов. Это сопровождалось проблемами с суставами, ожирением печени, гипертонией и бесплодием. По словам Ангарской, врач ей прямо заявила, что пока актриса не похудеет, она не сможет родить. Это стало для телеведущей огромным стимулом.