Posted 6 ноября, 07:25
Published 6 ноября, 07:25
Modified 6 ноября, 07:26
Updated 6 ноября, 07:26
По статистике, у каждого второго жителя страны отмечается избыточный вес, а у каждого третьего россиянина врачи диагностируют ожирение, пишет 56orb.ru.
Надежда Ангарская поделилась своим опытом использования различных способов снижения веса. Актриса призналась, что ранее ее вес достигал 136 килограммов. Это сопровождалось проблемами с суставами, ожирением печени, гипертонией и бесплодием. По словам Ангарской, врач ей прямо заявила, что пока актриса не похудеет, она не сможет родить. Это стало для телеведущей огромным стимулом.
Ангарская назвала ложью заявления людей, утверждающих, что комфортно чувствуют себя в весе сто шестьдесят килограммов при росте 170 сантиметров: на самом деле это страдание, и без профессиональной помощи справиться с этой проблемой невозможно.
В арсенале современных врачей, специализирующихся на коррекции веса, есть различные диеты, комплексы физических упражнений и медикаментозная терапия, которая доказала свою эффективность. Речь идет о препаратах отечественного производства, направленных на снижение веса и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Например, многие известные российские личности используют препарат «Велгия», который помогает снизить вес и свести к минимуму риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Главное — признать, что лишний вес является серьезной проблемой, с которой самостоятельно справиться сложно. Здесь важно своевременно обратиться за помощью к специалистам.