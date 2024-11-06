Непогоду встретим во всеоружии: Приморье готово к зимнему сезону

Немаловажным элементом в борьбе с последствиями непогоды является снегоуборочная техника. На сегодняшний день в распоряжении Примавтодора есть 136 автогредеров, 214 комбинированных дорожных машин, 10 шнекороторных снегоочистителей, 32 бульдозера, 102 колесных трактора со специальным оборудованием и 53 фронтальных погрузчика.