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Posted 6 ноября, 06:03

Published 6 ноября, 06:03

Modified 6 ноября, 06:05

Updated 6 ноября, 06:05

Спецслужбы подготовились к зиме в Приморском крае

Непогоду встретим во всеоружии: Приморье готово к зимнему сезону

6 ноября 2024, 06:03
Фото: primorsky.ru.

Спецслужбы подготовились к зиме в Приморском крае

Сюжет
Дороги
Приморский край основательно подготовился к зимним осадкам. Примавтодор уже закупил спецтехнику и материалы для борьбы с непогодой.

Примавтодор приобрел специализированные противогололедные составы и материалы, сообщает региональное правительство. Специалисты при помощи новой техники смогут встречать бушующую стихию во всеоружии.

Таким образом, краевое предприятие заготовило более 2 600 тонн технической соли и около 4 000 тонн песко-соляной смеси. Также организация закупила 160 тонн противогололедного реагента.

«Помимо этого, дополнительно проведена закупка на поставку противогололедных составов. Первую обработку дорог в прошедшие сутки уже провели в северных районах Приморья», — отметили в администрации края.

Немаловажным элементом в борьбе с последствиями непогоды является снегоуборочная техника. На сегодняшний день в распоряжении Примавтодора есть 136 автогредеров, 214 комбинированных дорожных машин, 10 шнекороторных снегоочистителей, 32 бульдозера, 102 колесных трактора со специальным оборудованием и 53 фронтальных погрузчика.

В правительстве региона напомнили о важности смены летней резины на летнюю.

«Обработка трасс противогололедными составами и их очистка от снега будут малоэффективны, если колеса машины оборудованы не по сезону», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморского края снег растаял, но минусовые температуры спровоцировали гололед.

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