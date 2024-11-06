Непогоду встретим во всеоружии: Приморье готово к зимнему сезону

Posted 6 ноября, 06:03
Published 6 ноября, 06:03
Modified 6 ноября, 06:05
Updated 6 ноября, 06:05
Примавтодор приобрел специализированные противогололедные составы и материалы, сообщает региональное правительство. Специалисты при помощи новой техники смогут встречать бушующую стихию во всеоружии.
Таким образом, краевое предприятие заготовило более 2 600 тонн технической соли и около 4 000 тонн песко-соляной смеси. Также организация закупила 160 тонн противогололедного реагента.
«Помимо этого, дополнительно проведена закупка на поставку противогололедных составов. Первую обработку дорог в прошедшие сутки уже провели в северных районах Приморья», — отметили в администрации края.
Немаловажным элементом в борьбе с последствиями непогоды является снегоуборочная техника. На сегодняшний день в распоряжении Примавтодора есть 136 автогредеров, 214 комбинированных дорожных машин, 10 шнекороторных снегоочистителей, 32 бульдозера, 102 колесных трактора со специальным оборудованием и 53 фронтальных погрузчика.
В правительстве региона напомнили о важности смены летней резины на летнюю.
«Обработка трасс противогололедными составами и их очистка от снега будут малоэффективны, если колеса машины оборудованы не по сезону», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во многих районах Приморского края снег растаял, но минусовые температуры спровоцировали гололед.