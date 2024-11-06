Перерезало сухожилие и нервы: ребенок едва не лишился руки в Приморье

В Тысячекоечную больницу поступила девочка с глубоким порезом на руке, сообщает пресс-служба медучреждения. Стекло полностью перерезало сухожилие и нервы на конечности юной пациентки. Без оперативного вмешательства рука ребенка могла утерять подвижность. Нейрохирурги и травматологи экстренно провели операцию, которая длилась 4,5 часа.