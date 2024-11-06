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Posted 6 ноября, 01:34

Published 6 ноября, 01:34

Modified 6 ноября, 01:36

Updated 6 ноября, 01:36

Врачи восстановили руку ребенка после глубокого пореза в Приморском крае

Перерезало сухожилие и нервы: ребенок едва не лишился руки в Приморье

6 ноября 2024, 01:34
Фото: Изображение Midjourney.

Врачи восстановили руку ребенка после глубокого пореза в Приморском крае

В результате несчастного случая девочка едва на лишилась руки в Приморском крае.

В Тысячекоечную больницу поступила девочка с глубоким порезом на руке, сообщает пресс-служба медучреждения. Стекло полностью перерезало сухожилие и нервы на конечности юной пациентки. Без оперативного вмешательства рука ребенка могла утерять подвижность. Нейрохирурги и травматологи экстренно провели операцию, которая длилась 4,5 часа.

«Специалисты приложили максимальные усилия для восстановления функциональности конечности и предотвращения возможных осложнений», — отметили в официальном telegram-канале больницы.

На пятый день после оперативного вмешательства врачи зафиксировали положительную динамику, — появилась чувствительность и подвижность пальцев. Совсем скоро девочку выпишут. Дома ее ждет долгий путь реабилитации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двухлетней девочке провели уникальную операцию в Приморском крае.

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