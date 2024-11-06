Перерезало сухожилие и нервы: ребенок едва не лишился руки в Приморье

Posted 6 ноября, 01:34
Published 6 ноября, 01:34
Modified 6 ноября, 01:36
Updated 6 ноября, 01:36
В Тысячекоечную больницу поступила девочка с глубоким порезом на руке, сообщает пресс-служба медучреждения. Стекло полностью перерезало сухожилие и нервы на конечности юной пациентки. Без оперативного вмешательства рука ребенка могла утерять подвижность. Нейрохирурги и травматологи экстренно провели операцию, которая длилась 4,5 часа.
«Специалисты приложили максимальные усилия для восстановления функциональности конечности и предотвращения возможных осложнений», — отметили в официальном telegram-канале больницы.
На пятый день после оперативного вмешательства врачи зафиксировали положительную динамику, — появилась чувствительность и подвижность пальцев. Совсем скоро девочку выпишут. Дома ее ждет долгий путь реабилитации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двухлетней девочке провели уникальную операцию в Приморском крае.