Президентские выборы в США 2024: Трамп одерживает победу в напряженной борьбе

Posted 6 ноября, 08:50
Published 6 ноября, 08:50
Modified 6 ноября, 08:52
Updated 6 ноября, 08:52
Выборы стали 60-ми по счету в истории страны и проходили на фоне высокой политической конкуренции, где разрыв между кандидатами оставался менее одного процентного пункта до самого конца голосования.
Более 70 миллионов американцев проголосовали досрочно, что составило значительную часть общего числа избирателей. В первые часы голосования результаты из небольших населенных пунктов показали равенство: в Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, оба кандидата получили по три голоса.
Подсчет голосов начался сразу после закрытия участков. В ключевых колеблющихся штатах, таких как Джорджия, Пенсильвания и Аризона, результаты были крайне близкими. Например, в Джорджии Трамп набрал 50,7%, а Харрис — 48,4%.
На момент завершения подсчета голосов Дональд Трамп лидировал с 248 голосами выборщиков против 214 у Камалы Харрис. Для победы необходимо было набрать 270 голосов.
Окончательные результаты выборов будут подтверждены на заседании Конгресса США 6 января 2025 года.
В ходе предвыборной кампании основными темами стали безопасность границ, иммиграция, здравоохранение и экономика. Обе стороны представили различные подходы к решению этих вопросов, что привлекло внимание избирателей.
Инаугурация нового президента запланирована на 20 января 2025 года, и уже сейчас эксперты обсуждают возможные последствия результатов выборов для внутренней и внешней политики США.