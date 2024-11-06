УК «Центральный» в Приморье «сдирает» деньги с людей за допуслуги?

Posted 6 ноября, 08:34
Published 6 ноября, 08:34
Modified 6 ноября, 09:00
Updated 6 ноября, 09:00
По мнению жильцов, сотрудники «управляйки» незаконно требуют деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.
А суть заключается в том, что в одной из квартир дома, на протяжении двух отопительных сезонов одна из батарей — холодная. Первая, что на кухне, была, с горем по полам, «пробита» еще предыдущей УК «Ленинского района», а вот до второй слесари прошлой зимой так и не дошли.
В этом же сезоне дом обслуживает МУПВ «Центральный» — жильцы дома выбрали его совсем недавно, думая, что он решит проблемы людей. Но, оказалось, что всё совсем не так: в день подачи отопления в дом, 28 октября, «стабильно замерзшая» батарея снова не пробилась.
Звонок в «Центральный» оказался крайне интересным — диспетчер даже не знал, что отопление в МКД подаётся. По словам жильца, звонившего в УК, на том конце провода, прикрывши ладонью трубку, оператор говорила кому-то другому фразу, типа:
«Ты представляешь, Ленинская дала, оказывается!»
А на вопрос о том, что батарея холодная и комната не отапливается, оператор УК «Центральный» заявила, что нужно оставить заявку после того, как вся система будет заполнена и отопительный сезон вступит в полную силу.
Однако, обращение в новую «управляйку» 6 ноября, когда у многих людей батареи уже попросту «жарят», результата не дали. Вернее дали, но не тот, который ожидался.
Жильцу заявили, что пробивка завоздушенной батареи — платная. И стоит эта услуга 1100 рублей.
Жильцы считают эти требования незаконными, ссылаясь на Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170, которое обязывает управляющие компании систематически контролировать работу систем отопления и устранять проблемы без дополнительной оплаты со стороны жильцов.
В связи с этим они уже направили обращения в Прокуратуру Приморского края, Жилищную инспекцию Приморского края, УФАС по Приморскому краю, а также сообщения в Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Владивостока с просьбой разобраться в ситуации и привлечь внимание к проблемам с качеством предоставляемых услуг управляющей компанией и незаконным, по их мнению, сбором денег за услуги.
Кстати, по данным системы СПАРК-Интерфакс, УК «Центральный» проживает непростые времена: 2 мая 2024 года в отношении юр. лица введена процедура наблюдения – начальная стадия процедуры банкротства. Также предприятие с 2021 года работало себе в убыток.