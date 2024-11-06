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Posted 6 ноября, 06:47

Published 6 ноября, 06:47

Modified 6 ноября, 06:49

Updated 6 ноября, 06:49

Ушел и забрал самое ценное: бывший моряк прихватил генератор с судна в Приморье

Ушел и забрал самое ценное: бывший моряк прихватил генератор с судна в Приморье

6 ноября 2024, 06:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобиль
Бывший моряк из Приморья после увольнения решил украсть с судна, на котором ходил в рейс, электрогенератор. Мужчину быстро нашли полицейские.

В дежурную часть Находкинского ЛО МВД сообщили о том, что со стоящего у причальной стенки в порту Ливадия Приморского края танкера похитили электрогенератор. Ущерб предприятию составил приблизительно 50 тысяч рублей.

В ходе расследования удалось найти подозреваемого. Им оказался 46-летний житель одного из поселков Кавалеровского района Приморского края.

Фото: far_east_police

Дальневосточная полиция сообщает, что подозреваемый работал мотористом на танкере. По его словам, причиной увольнения стала невыплата зарплаты. Чтобы возместить ущерб, который ему, как он считает, нанесли, он решил захватить напоследок с судна что-нибудь ценное. Мужчина забрал генератор, погрузил его в свой авто и увёз, чтобы позже продать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о двух подростках, которые обчистили ящик для пожертвований в Приморском крае.

Ничего святого: двое подростков обчистили ящик для пожертвований в Приморье
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