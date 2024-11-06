Ушел и забрал самое ценное: бывший моряк прихватил генератор с судна в Приморье

Дальневосточная полиция сообщает, что подозреваемый работал мотористом на танкере. По его словам, причиной увольнения стала невыплата зарплаты. Чтобы возместить ущерб, который ему, как он считает, нанесли, он решил захватить напоследок с судна что-нибудь ценное. Мужчина забрал генератор, погрузил его в свой авто и увёз, чтобы позже продать.