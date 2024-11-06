«В машине был ребенок»: семья попала в аварию с перевертышем в Уссурийске — видео

Posted 6 ноября, 05:42
Published 6 ноября, 05:42
Modified 6 ноября, 05:44
Updated 6 ноября, 05:44
Серьезная авария случилась в Уссурийске. В результате легковушка перевернулась прямо на проезжей части.
Очевидцы сообщают, что случилось это недалеко от дома по адресу Вокзальная дамба, 18. Видео с места появилось в сети.
Свидетели случившегося также уточнили, что в машине была женщина с ребенком, все живы. На месте происшествия позже заметили автомобиль полиции. В каком состоянии водитель и пассажиры авто, неизвестно. Обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем во Владивостоке.