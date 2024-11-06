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Posted 6 ноября, 05:42

Published 6 ноября, 05:42

Modified 6 ноября, 05:44

Updated 6 ноября, 05:44

Семья перевернулась на машине в Уссурийске в Приморском крае

«В машине был ребенок»: семья попала в аварию с перевертышем в Уссурийске — видео

6 ноября 2024, 05:42
Фото: 1MI.

Семья перевернулась на машине в Уссурийске в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Серьезное ДТП с перевертышем случилось в Уссурийске. Очевидцы сообщают, что в машине была женщина с ребенком.

Серьезная авария случилась в Уссурийске. В результате легковушка перевернулась прямо на проезжей части.

Очевидцы сообщают, что случилось это недалеко от дома по адресу Вокзальная дамба, 18. Видео с места появилось в сети.

Видео: chernosliv18.

Свидетели случившегося также уточнили, что в машине была женщина с ребенком, все живы. На месте происшествия позже заметили автомобиль полиции. В каком состоянии водитель и пассажиры авто, неизвестно. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с перевертышем во Владивостоке.

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