В РЭО назвали компании, вошедшие в реестр утилизаторов отходов

По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после организованных для заинтересованных лиц семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора. Также этому способствовало размещение рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — заключил специалист.