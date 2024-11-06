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Posted 6 ноября, 15:10

Published 6 ноября, 15:10

Modified 6 ноября, 15:10

Updated 6 ноября, 15:10

В РЭО назвали компании, вошедшие в реестр утилизаторов отходов

В РЭО назвали компании, вошедшие в реестр утилизаторов отходов

6 ноября 2024, 15:10
Фото: 1MI.
В результате проверки документации и выездов на предприятия для оценки мощностей по переработке твердых коммунальных отходов реестр утилизаторов пополнился 60 организациями. Проверки состоялись при участии специалистов Российского экологического оператора (РЭО).

Пополнившие реестр предприятия получили право предоставлять свои услуги по утилизации упаковки и ТКО от использованной продукции в рамках правил расширенной ответственности производителей (РОП).

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году в соответствии с требованиями реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла в РФ стартовала работа по включению в реестр утилизаторов компаний, осуществляющих деятельность по утилизации отходов от использованных товаров. 60 организаций, включенных в реестр утилизаторов, успешно прошли проверку документации и выездную оценку по подтверждению верности заявляемых сведений. Их общая мощность составляет 4,8 млн тонн в год.

Пополнившие реестр предприятия специализируются на переработке ТКО от множества видов товаров: аккумуляторов, батареек, алюминиевых изделий, бумажной и картонной продукции, комбинированной упаковки, дерева, полимерных материалов, шин и резинотехнической продукции, продуктов нефтепереработки, стекла, текстильных материалов, а также электротехники и электроники, сообщает 56orb.ru.

Перед внесением предприятия в реестр утилизаторов производится проверка поступившего от него заявления и пакета документов. По итогам проверки предоставленной документации выполняется выездная оценка работы данной компании.

По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после организованных для заинтересованных лиц семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора. Также этому способствовало размещение рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — заключил специалист.

В соответствии с действующими законодательными нормами перерабатывающие предприятия могут предоставлять услуги по выполнению нормативов утилизации в соответствии с требованиями РОП производителям и импортерам продукции и формировать соответствующие акты исключительно после включения в реестр.

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