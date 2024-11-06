В РЭО назвали компании, вошедшие в реестр утилизаторов отходов

Posted 6 ноября, 15:10
Published 6 ноября, 15:10
Modified 6 ноября, 15:10
Updated 6 ноября, 15:10
Пополнившие реестр предприятия получили право предоставлять свои услуги по утилизации упаковки и ТКО от использованной продукции в рамках правил расширенной ответственности производителей (РОП).
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году в соответствии с требованиями реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла в РФ стартовала работа по включению в реестр утилизаторов компаний, осуществляющих деятельность по утилизации отходов от использованных товаров. 60 организаций, включенных в реестр утилизаторов, успешно прошли проверку документации и выездную оценку по подтверждению верности заявляемых сведений. Их общая мощность составляет 4,8 млн тонн в год.
Пополнившие реестр предприятия специализируются на переработке ТКО от множества видов товаров: аккумуляторов, батареек, алюминиевых изделий, бумажной и картонной продукции, комбинированной упаковки, дерева, полимерных материалов, шин и резинотехнической продукции, продуктов нефтепереработки, стекла, текстильных материалов, а также электротехники и электроники, сообщает 56orb.ru.
Перед внесением предприятия в реестр утилизаторов производится проверка поступившего от него заявления и пакета документов. По итогам проверки предоставленной документации выполняется выездная оценка работы данной компании.
По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, качество подготовки документации заявителями для включения в реестр значительно выросло после организованных для заинтересованных лиц семинаров и вебинаров РЭО и Росприроднадзора. Также этому способствовало размещение рекомендаций по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. «Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», — заключил специалист.
В соответствии с действующими законодательными нормами перерабатывающие предприятия могут предоставлять услуги по выполнению нормативов утилизации в соответствии с требованиями РОП производителям и импортерам продукции и формировать соответствующие акты исключительно после включения в реестр.