Валерий Лимаренко: Сахалин готов поделиться кадровыми практиками с регионами России

Кроме того, депутат Госдумы рассказал о кадровом агентстве «Сахалин — остров возможностей», которое помогает новым специалистам адаптироваться к жизни на острове, включая поиск жилья и трудоустройство для членов семьи. Он подчеркнул привлекательность региона не только для работы, но и для жизни, с возможностями для творчества и активного отдыха. В ближайшие годы планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов на Сахалине и Курилах.