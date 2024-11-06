Валерий Лимаренко: Сахалин готов поделиться кадровыми практиками с регионами России

Posted 6 ноября, 05:43
Published 6 ноября, 05:43
Modified 6 ноября, 05:45
Updated 6 ноября, 05:45
В рамках визита Морозов ознакомился с работой круглогодичного образовательного центра «Острова Карьеры» в Южно-Сахалинске, который был создан для поддержки молодежи в реализации их карьерных амбиций на Сахалине и Курилах. Этот центр стал одним из двенадцати подобных учреждений, открытых в стране.
Центр предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет помощь в составлении индивидуальных карьерных планов, повышении квалификации и поиске работы на ведущих предприятиях региона. Для молодежи организуются различные мероприятия, включая карьерные консультации и тренинги, а также «Дело-ВЫ-е субботы» по востребованным специальностям. Специалисты центра также занимаются поддержкой студенческих отрядов, что позволяет формировать кадровый резерв для местной экономики.
Для школьников функционирует центр опережающей профессиональной подготовки «Будущее Сахалина», который проводит профориентационные мероприятия для более чем 5000 детей в этом году. В рамках этого проекта организуются игры, тестирования и экскурсии на предприятия, а также реализуется программа «Профсреды», направленная на популяризацию профессионального образования.
Школьникам определиться с будущей профессией помогает Центр опережающей профессиональной подготовки «Будущее Сахалина», действующий на базе бизнес-центра «Айхор». В 2024 году уже более пяти тысяч юных сахалинцев приняли участие в мероприятиях по профориентации. Для ребят проводят игры, тестирования, экскурсии на предприятия. На базе центра также активно реализуется проект «Профсреды» — он направлен на популяризацию профессионального образования и знакомство с компаниями-работодателями.
Олег Морозов отметил, что опыт Сахалинской области в управлении трудовыми ресурсами, включая раннюю профориентацию и взаимодействие с бизнесом, может стать примером для других регионов страны. Он подчеркнул важность подготовки кадров в условиях технологического суверенитета и новой индустриализации России.
«Я приятно удивлен теми решениями, которые вы внедрили в Сахалинской области в качестве ответа, который сегодня ищет Россия в вопросах о технологическом суверенитете и новой индустриализации в нашей стране. Я проехал 80 регионов, и почти нигде нет такой системы управления трудовыми ресурсам, с точки зрения ранней профориентации, рекрутинга, новых подходов ко взаимодействию с бизнесом. В том числе, благодаря вашему региону у нас появился национальный проект „Кадры“. Как и в советское время, Россия, окруженная недружественными странами, запустила движение „Кадры решают все“. Мы завершаем работу с комиссией Госсовета, есть три основных направления — кадры, поддержка молодежи и семей с детьми, технологическое лидерство. Мы смотрим на ваш регион в качестве примера. Сахалинская область будет задавать тон для всей страны», — отметил на встрече с главой островного региона Олег Морозов.
Валерий Лимаренко добавил, что в регионе существует нехватка рабочих мест — около 6000 вакансий, особенно в медицинской сфере. Он сообщил о планах по строительству новых медицинских учреждений и кампуса СахалинТех, который будет способствовать научным разработкам и подготовке местных специалистов.
«В единственном в России островном регионе кадровый вопрос стоит довольно остро. Сейчас в различных отраслях экономики вакантно около 6 тысяч рабочих мест. Необходимы лучшие медицинские кадры. Мы открыли современную, оснащенную по последнему слову техники, клинику, еще пять поликлиник в районах области построим в ближайшее время. Мы возводим передовой кампус СахалинТех, работу которого будет обеспечивать многотысячный коллектив. Строительство будет идти еще несколько лет, но молодые ученые уже приступили к научным разработкам. Кадровому вопросу уделяем самое пристальное внимание. Причем, основную ставку мы делаем именно на подготовку собственной молодежи, ее раннюю профориентацию, повышение доступности дополнительных образовательных программ. И если опыт нашего региона пригодится, мы с большим удовольствием им поделимся. Мы вместе создали инвестиционный и социальный стандарты, теперь готовы внедрить такой подход и в кадровую систему», — отметил Валерий Лимаренко.
Кроме того, депутат Госдумы рассказал о кадровом агентстве «Сахалин — остров возможностей», которое помогает новым специалистам адаптироваться к жизни на острове, включая поиск жилья и трудоустройство для членов семьи. Он подчеркнул привлекательность региона не только для работы, но и для жизни, с возможностями для творчества и активного отдыха. В ближайшие годы планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов на Сахалине и Курилах.